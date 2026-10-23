Sandra Pettovello avala el Decreto 629/1973 de Perón y autónomos podrán tener jubilación de Anses 5 años antes
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratifica la vigencia del régimen para los taxistas y transportistas autónomos.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantiene la plena vigencia del Decreto 629/1973 firmado por Juan Domingo Perón, una normativa histórica que habilita a un sector específico de trabajadores autónomos a tramitar su jubilación en Anses a los 60 años, es decir, cinco años antes de la edad general exigida para los hombres.
Qué establece el Decreto 629/1973 y a quiénes beneficia
La normativa sancionada a fines de 1973 establece un régimen diferencial en materia jubilatoria para los propietarios de automóviles de alquiler (taxistas) y transportistas de carga que exploten personalmente y de forma habitual sus vehículos. El espíritu del decreto reconoce el desgaste de la actividad y los obstáculos físicos o psicofísicos para renovar la habilitación como chofer profesional una vez superada la barrera de los 60 años.
Por este motivo, se autoriza a estos trabajadores a acceder a la jubilación ordinaria cumpliendo con el requisito de 60 años de edad y 30 años de actividad. En caso de que la persona haya alternado tareas comunes con esta actividad diferencial durante su vida laboral, el organismo previsional efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y servicios para calcular su situación particular.
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Requisitos y documentación exigida por Anses
La presentación de los papeles se realiza de manera presencial al momento de iniciar el expediente jubilatorio. Los trabajadores deberán acreditar de forma fehaciente el ejercicio de la actividad presentando la siguiente documentación:
Para Taxistas Autónomos:
- Licencia de conducir: comprobante de categoría profesional y las constancias de sus respectivas renovaciones.
- Certificado municipal: documento donde consten las altas y bajas de patentes de los vehículos a su nombre.
- Póliza de seguro: comprobantes oficiales de cobertura del automotor.
- Cese de actividad.
Para Transportistas Autónomos:
- Título de dominio: correspondiente al vehículo apto para el transporte de cargas en general.
- Habilitación oficial: permiso vigente para conducir vehículos de transporte de cargas.
- Certificación de autoridad: expedida por la Secretaría de Transporte (o autoridad provincial/municipal) que valide la condición de titular o permisionario de la explotación y detalle los vehículos habilitados.
- Declaraciones juradas: documentos de réditos y/o actividades lucrativas con su talón sellado de recepción, año por año, donde conste la actividad de transportista.
- Cese de actividad.
Asimismo, el sistema previsional también incluye a los trabajadores embarcados afectados a la pesca costera que cobran bajo la modalidad de "pescadores a la parte". Estos afiliados al régimen autónomo pueden gestionar su retiro acogiéndose a las normativas especiales vigentes para su rubro.
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