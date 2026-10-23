Sandra Pettovello avala el Decreto 629/1973 de Perón y autónomos podrán tener jubilación de Anses 5 años antes

Por este motivo, se autoriza a estos trabajadores a acceder a la jubilación ordinaria cumpliendo con el requisito de 60 años de edad y 30 años de actividad. En caso de que la persona haya alternado tareas comunes con esta actividad diferencial durante su vida laboral, el organismo previsional efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y servicios para calcular su situación particular.