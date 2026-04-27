Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026
Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026. Conocé el precio oficial de los paquetes y cuánto dinero se necesita para completarlo.
La pasión de los coleccionistas argentinos vuelve a encenderse tras el esperado lanzamiento del nuevo álbum de figuritas del Mundial 2026. Con más selecciones participantes y un diseño histórico, Panini confirmó los precios oficiales de esta inmensa colección que ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.
Cuál es el precio del álbum de figuritas y los paquetes
A menos de dos meses del comienzo del certamen, la empresa confirmó que la edición tradicional de tapa blanda tiene un valor inicial de $15.000. Por su parte, los populares paquetes costarán $2.000 cada uno en los comercios.
Como gran novedad para este año, cada sobre traerá siete cromos (dos más que en las ediciones habituales), e incluso algunos compradores afortunados podrán encontrar una octava carta sorpresa en su interior.
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Cuánto dinero se necesita para llenar el Mundial 2026
Debido a que la Copa del Mundo tendrá 48 selecciones, este ejemplar será el más grande de toda la historia: contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas. Si un fanático tuviera la suerte extrema y utópica de no sacar ninguna carta repetida, necesitaría comprar exactamente 140 paquetes para completarlo (a razón de 7 cromos por sobre).
En este escenario ideal, el costo mínimo indispensable para llenar el coleccionable asciende a $280.000 solo en sobres. Si a esto se le suma el valor inicial del ejemplar de tapa blanda ($15.000), el gasto base total que deberán afrontar los fanáticos argentinos será de $295.000. Por supuesto, en la práctica este número suele elevarse debido a la alta circulación de figuritas repetidas.
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