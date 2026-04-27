MinutoUno

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026. Conocé el precio oficial de los paquetes y cuánto dinero se necesita para completarlo.

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

La pasión de los coleccionistas argentinos vuelve a encenderse tras el esperado lanzamiento del nuevo álbum de figuritas del Mundial 2026. Con más selecciones participantes y un diseño histórico, Panini confirmó los precios oficiales de esta inmensa colección que ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.

album figuritas mundial 2026II
La nueva edici&oacute;n del &aacute;lbum de figuritas contar&aacute; con much&iacute;simas m&aacute;s p&aacute;ginas y selecciones que sus versiones anteriores.

La nueva edición del álbum de figuritas contará con muchísimas más páginas y selecciones que sus versiones anteriores.

Cuál es el precio del álbum de figuritas y los paquetes

A menos de dos meses del comienzo del certamen, la empresa confirmó que la edición tradicional de tapa blanda tiene un valor inicial de $15.000. Por su parte, los populares paquetes costarán $2.000 cada uno en los comercios.

Como gran novedad para este año, cada sobre traerá siete cromos (dos más que en las ediciones habituales), e incluso algunos compradores afortunados podrán encontrar una octava carta sorpresa en su interior.

IMPORTANTE: Figuritas especiales del Mundial 2026 gratis en las gaseosas: cuándo y dónde

Cuánto dinero se necesita para llenar el Mundial 2026

Debido a que la Copa del Mundo tendrá 48 selecciones, este ejemplar será el más grande de toda la historia: contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas. Si un fanático tuviera la suerte extrema y utópica de no sacar ninguna carta repetida, necesitaría comprar exactamente 140 paquetes para completarlo (a razón de 7 cromos por sobre).

En este escenario ideal, el costo mínimo indispensable para llenar el coleccionable asciende a $280.000 solo en sobres. Si a esto se le suma el valor inicial del ejemplar de tapa blanda ($15.000), el gasto base total que deberán afrontar los fanáticos argentinos será de $295.000. Por supuesto, en la práctica este número suele elevarse debido a la alta circulación de figuritas repetidas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas