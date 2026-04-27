Álbum de figuritas virtual del Mundial 2026: cómo descargar y códigos de sobres gratis
Ya está disponible el nuevo álbum de figuritas virtual para el Mundial 2026. Conocé cómo descargarlo y ganar sobres con códigos gratis.
A muy poco del inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica, los fanáticos ya pueden disfrutar del esperado álbum de figuritas virtual. Esta entretenida y económica opción digital permite a los usuarios coleccionar todas las figuritas sin hacer grandes gastos, reviviendo la pasión futbolera desde sus dispositivos móviles o computadoras diarias.
Cómo descargar el álbum virtual de Panini
Para comenzar a jugar y coleccionar, los usuarios deben ingresar a la App Store (en caso de usar iPhone) o a Google Play Store (para dispositivos Android) y buscar la aplicación oficial llamada "FIFA Panini Collection". Además, la experiencia también se encuentra disponible mediante plataforma web para utilizar desde la computadora.
Una vez finalizada la rápida instalación, la plataforma permite registrarse creando un usuario nuevo, ingresar como invitado o incluso reanudar temporadas y progresos anteriores. Dentro del juego, los participantes pueden armar grupos privados con amigos e intercambiar figuritas repetidas con coleccionistas de todo el mundo, un método indispensable para avanzar de manera más rápida.
IMPORTANTE: Figuritas especiales del Mundial 2026 gratis en las gaseosas: cuándo y dónde
Los primeros códigos para conseguir figuritas gratis
Una de las grandes atracciones de esta exitosa modalidad es la posibilidad de ingresar códigos promocionales para obtener jugosas recompensas y sobres diarios gratuitos. El primer código que ya salió a la luz para empezar a buscar las ansiadas cartas doradas y a los campeones de la Selección Argentina es: FIFA-2026-PLAY.
Con el correr de los días, nuevas alianzas estratégicas con marcas auspiciantes (como Coca-Cola) habilitarán más beneficios virtuales. Los jugadores tendrán la increíble chance de sumar paquetes sin costo simplemente escaneando los envases físicos de los productos con la cámara de su celular dentro de la aplicación.
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