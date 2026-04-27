Álbum de figuritas virtual del Mundial 2026: cómo descargar y códigos de sobres gratis

Los primeros códigos para conseguir figuritas gratis

Una de las grandes atracciones de esta exitosa modalidad es la posibilidad de ingresar códigos promocionales para obtener jugosas recompensas y sobres diarios gratuitos. El primer código que ya salió a la luz para empezar a buscar las ansiadas cartas doradas y a los campeones de la Selección Argentina es: FIFA-2026-PLAY.

Con el correr de los días, nuevas alianzas estratégicas con marcas auspiciantes (como Coca-Cola) habilitarán más beneficios virtuales. Los jugadores tendrán la increíble chance de sumar paquetes sin costo simplemente escaneando los envases físicos de los productos con la cámara de su celular dentro de la aplicación.