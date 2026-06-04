La novedad que anunció Panini sobre el album de figuritas del Mundial 2026
Mientras sigue el furor por el album de figuritas y a poco de que comience el Mundial, los coleccionistas quieren saber cuándo se va a normalizar la venta.
La fiebre mundialista ya se siente con fuerza en las calles del país y el lanzamiento de la colección oficial de figuritas superó todas las expectativas. Ante la masiva demanda que dejó las estanterías vacías en pocos días, la empresa Panini emitió un comunicado oficial dirigido a los coleccionistas al album de figuritas del Mundial 2026 para traer tranquilidad.
En concreto, y ante algunos faltantes de las últimas semanas, la empresa anunció un fuerte refuerzo en la distribución de los ejemplares de tapa blanda.
El objetivo de la firma es normalizar el abastecimiento en el mercado local y desalentar los canales de comercialización informales que florecieron ante la falta de stock.
Album de figuritas del Mundial 2026: refuerzo en kioscos de todo el país y advertencia por reventas
Desde la compañía aseguraron que en las próximas jornadas se incrementará de forma masiva la entrega de álbumes en su red tradicional de comercialización física. El foco estará puesto en abastecer a los kioscos de golosinas de todas las provincias para garantizar el acceso al formato estándar.
En el texto, Panini lanzó una advertencia explícita para evitar que los fanáticos caigan en estafas o adquieran ediciones que no corresponden a la región.
"En pocos días empezarás a verlo en tu punto de venta habitual sin necesidad de que tengas que recurrir a álbumes alternativos de otros países que se ofrecen informalmente en el mercado y que son diferentes que los de la colección lanzada en Argentina, en otro idioma y con sobreprecios", remarcó la empresa, defendiendo el producto original del mercado argentino.
Venta digital y precio sugerido: cuándo sale el album de figuritas del Mundial 2026
Para aquellos que prefieren evitar las recorridas por los comercios de barrio, la firma dueña de los derechos de la FIFA confirmó que también se reabastecerá el canal de venta online en el corto plazo.
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Precio oficial: Panini detalló que el valor sugerido para el álbum de tapa blanda en la tienda digital será de $12.000.
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