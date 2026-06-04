Album de figuritas del Mundial 2026: refuerzo en kioscos de todo el país y advertencia por reventas

Desde la compañía aseguraron que en las próximas jornadas se incrementará de forma masiva la entrega de álbumes en su red tradicional de comercialización física. El foco estará puesto en abastecer a los kioscos de golosinas de todas las provincias para garantizar el acceso al formato estándar.

En el texto, Panini lanzó una advertencia explícita para evitar que los fanáticos caigan en estafas o adquieran ediciones que no corresponden a la región.

"En pocos días empezarás a verlo en tu punto de venta habitual sin necesidad de que tengas que recurrir a álbumes alternativos de otros países que se ofrecen informalmente en el mercado y que son diferentes que los de la colección lanzada en Argentina, en otro idioma y con sobreprecios", remarcó la empresa, defendiendo el producto original del mercado argentino.

image La novedad que anunció Panini sobre el album de figuritas del Mundial 2026.

Venta digital y precio sugerido: cuándo sale el album de figuritas del Mundial 2026

Para aquellos que prefieren evitar las recorridas por los comercios de barrio, la firma dueña de los derechos de la FIFA confirmó que también se reabastecerá el canal de venta online en el corto plazo.