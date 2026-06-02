Cuándo normalizan la venta del álbum de figuritas del Mundial 2026 en kioscos a $12.000: comunicado oficial
La empresa anunció que en los próximos días reforzará la distribución del álbum de figuritas del Mundial 2026 para combatir los sobreprecios y reventas.
Tras varias semanas de escasez y quejas generalizadas, la empresa confirmó que incrementará la distribución del álbum de figuritas oficial en todos los kioscos de golosinas del país. El objetivo principal de la medida es garantizar que cada coleccionista pueda acceder al producto original del mercado argentino sin pagar de más.
¿Qué pasará con la distribución del álbum Panini?
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A través de sus redes sociales, la firma detalló que la intención de reforzar el abastecimiento nacional es evitar que los usuarios recurran a versiones alternativas traídas de otros países. Estas ediciones informales suelen estar impresas en otro idioma, difieren de la colección lanzada en Argentina y, sobre todo, se comercializan con fuertes sobreprecios en el mercado paralelo.
¿Cuál es el precio oficial y cómo reconocer la versión gratuita?
Además de la reposición física, la empresa anunció que reforzarán el canal de venta digital. El precio sugerido al público se mantendrá en $12.000 para quienes prefieran adquirirlo de forma online.
Por otro lado, la compañía alertó a los compradores sobre las versiones "Muestra Gratis", cuya venta está terminantemente prohibida. Para reconocerlas y evitar engaños, indicaron que estas ediciones poseen el lomo de color naranja y cuentan con una tira negra en la contratapa que advierte expresamente su condición de ejemplar promocional sin valor comercial.
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