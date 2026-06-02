Cuándo normalizan la venta del álbum de figuritas del Mundial 2026 en kioscos a $12.000: comunicado oficial

A través de sus redes sociales, la firma detalló que la intención de reforzar el abastecimiento nacional es evitar que los usuarios recurran a versiones alternativas traídas de otros países. Estas ediciones informales suelen estar impresas en otro idioma, difieren de la colección lanzada en Argentina y, sobre todo, se comercializan con fuertes sobreprecios en el mercado paralelo.