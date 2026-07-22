1win y FUTTO establecen el récord mundial oficial del partido de fútbol disputado a mayor altura sobre un edificio

Inspirado por la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, “Fútbol en lo más alto” de 1win transformó uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá —la Torre Colpatria— en un extraordinario campo de fútbol suspendido sobre la ciudad. El partido se convirtió en una auténtica celebración de la cultura futbolística en pleno marco de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA.El encuentro que estableció el récord, presentado por 1win, reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol colombianos en Instagram: Alexander 00, Pablo Sierra, Fory, Pipe Micrero, Piquiña y Sebas Zamora. El partido fue arbitrado por el reconocido juez de fútbol callejero Adit Street Soccer.“En 1win creemos que los momentos más memorables ocurren cuando la ambición se une con la creatividad. ‘Fútbol en lo más alto’ consistió en llevar el juego a un nivel completamente nuevo. Nuestro objetivo fue celebrar el mayor evento futbolístico de la década —la Copa Mundial de Fútbol— y crear una experiencia que tanto los aficionados como, ahora, los libros de récords recordarán”, comentó el propietario de 1win en X.com.Además del intento oficial de récord, los invitados disfrutaron de una presentación en vivo de un DJ, bebidas y refrigerios, producción de contenido exclusivo y una vista panorámica privilegiada de Bogotá.La iniciativa “Fútbol en lo más alto” refleja el compromiso continuo de 1win con la creación de experiencias deportivas originales que conectan a los aficionados con el fútbol más allá de los días de partido. A través de colaboraciones con creadores de contenido, atletas y comunidades locales, la marca continúa desarrollando proyectos ambiciosos que unen deporte, cultura y entretenimiento a escala global.