El jugador del fútbol europeo que se retiró y trabajó en un teatro de la calle Corrientes
Colgó los botines a los 24 años, luego de pasar por Málaga y Betis, para dedicarse a la actuación. Conocé todos los detalles en la nota.
Jesús Mosquera irrumpió en el fútbol español como una de las grandes promesas de las divisiones juveniles, pero a los 24 años tomó una decisión que cambió por completo el rumbo de su carrera. Luego de defender las camisetas del Betis y Málaga, Mosquera decidió dedicarse de lleno a la actuación.
Tras alejarse del deporte profesional, el nacido en Fuengirola encontró un nuevo camino en la industria audiovisual. Su papel protagónico en la serie “Toy Boy” lo llevó a ganar reconocimiento internacional, además de llegar a los escenarios de la calle Corrientes en Buenos Aires y participar en producciones de Netflix.
Cómo fue la carrera futbolística de Jesús Mosquera
Mosquera comenzó su formación en las inferiores del Málaga, donde llamó la atención por sus condiciones. A los 16 años fue incorporado por el Athletic Club de Bilbao, etapa en la que empezó a vivir el profesionalismo y descubrió la exigencia del mundo del fútbol.
Durante su recorrido pasó por Málaga, Bilbao, Betis, Vélez de España y Antequera, aunque no consiguió consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. A los 24 años, decidió cambiar de rumbo y dejar la actividad profesional para buscar nuevos desafíos fuera del deporte.
Qué hizo Jesús Mosquera tras su retiro del fútbol
Después de cerrar su etapa como futbolista, Jesús Mosquera encontró una nueva oportunidad lejos de las canchas y decidió apostar por la actuación. Su salto a la pantalla llegó con “Toy Boy”, la serie de Netflix en la que asumió uno de los papeles principales y logró captar la atención del público internacional.
Con el tiempo, el español también incursionó en el teatro y formó parte de la obra “Somos Nosotros”, presentada en la calle Corrientes de Buenos Aires junto a Denise Dumas, Gastón Soffritti, Sofía Pachano y Lionel Arostegui.
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