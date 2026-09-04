Selección Argentina: AFA prepara amistosos y todas las miradas apuntan a Lionel Scaloni
El roganismo comunicará el lunes los detalles de la primera fecha FIFA después del Mundial 2026. La Albiceleste afrontará una etapa especial tras el retiro de Lionel Messi.
La Selección Argentina se prepara para afrontar una nueva etapa después de la final del Mundial 2026: la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo tendrá un significado particular para la Albiceleste, no solamente por el reencuentro entre el plantel y los hinchas, sino también porque marcará el comienzo de un período de transición.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este viernes que el próximo lunes dará a conocer oficialmente los detalles de los amistosos que disputará el seleccionado durante la extensa ventana internacional que se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. El anuncio incluirá los rivales, las fechas y las sedes de los encuentros.
La expectativa es especialmente grande porque serán los primeros compromisos tras la Copa y estarán atravesados por dos cuestiones centrales: el retiro anunciado por Lionel Messi y la incertidumbre en torno al futuro de Lionel Scaloni. La imagen elegida por AFA para anticipar el anuncio tuvo precisamente al entrenador como protagonista. El detalle no pasó inadvertido y vuelve a poner el foco sobre el futuro del técnico campeón del mundo.
Tres amistosos y distintas sedes en Argentina
La idea que se maneja actualmente es que los partidos se disputen en territorio argentino. De esa manera, la Selección podría volver a encontrarse con su público y comenzar la nueva etapa acompañada por los hinchas. De acuerdo con la información que trascendió en la previa del anuncio oficial, la intención es organizar tres encuentros durante esta ventana internacional.
Uno de los partidos tendría como escenario Buenos Aires y el estadio Monumental aparece como la principal alternativa. Otro compromiso se disputaría en Rosario, mientras que el tercer encuentro podría jugarse en Córdoba o Santiago del Estero.
El esquema permitiría que recorra diferentes puntos del país en una fecha FIFA que tendrá una duración mayor a la habitual. Sin embargo, todavía habrá que esperar hasta el lunes para conocer cuáles serán finalmente los rivales y cómo quedará establecido el calendario. Estos encuentros también servirán como primera prueba para una selección que deberá comenzar a acostumbrarse a jugar sin Messi.
Además, los futbolistas que arrastran sanciones disciplinarias de FIFA podrán cumplir sus suspensiones durante estos partidos amistosos. Por eso, la convocatoria tendrá varios elementos que la harán especialmente atractiva. AFA, además, intentará que Messi sea parte del reencuentro.
La gran incógnita: qué pasará con Lionel Scaloni
Más allá de los amistosos, el gran interrogante pasa por el entrenador. Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta diciembre de 2026, pero sus últimas declaraciones generaron dudas respecto de su continuidad.
Después de la final del Mundial, el técnico había dejado abierta la posibilidad de cerrar su ciclo una vez finalizado su vínculo. Al ser consultado sobre si aquel partido podía representar una despedida, Scaloni expresó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“.
Las palabras del entrenador generaron preocupación en la AFA, especialmente porque hasta ese momento su continuidad parecía ser uno de los objetivos principales de la dirigencia. El contrato vigente fue acordado después del Mundial de Qatar 2022 y finalizará en diciembre de este año. Si bien todavía existe margen para que la situación cambie, actualmente Scaloni dejó planteada la posibilidad concreta de abandonar el cargo.
Del otro lado, Claudio “Chiqui” Tapia mantiene una postura completamente diferente. El presidente de la AFA fue contundente al referirse al futuro del entrenador en una reciente entrevista con TyC Sports. “No manejo un Plan B. Mi Plan A, mi Plan B y mi Plan C es Scaloni”, aseguró Tapia. Así, mientras la AFA trabaja para confirmar los primeros amistosos de la nueva etapa, el futuro del entrenador seguirá siendo uno de los temas centrales.
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