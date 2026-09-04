Selección Argentina: AFA prepara amistosos y todas las miradas apuntan a Lionel Scaloni

El esquema permitiría que recorra diferentes puntos del país en una fecha FIFA que tendrá una duración mayor a la habitual. Sin embargo, todavía habrá que esperar hasta el lunes para conocer cuáles serán finalmente los rivales y cómo quedará establecido el calendario. Estos encuentros también servirán como primera prueba para una selección que deberá comenzar a acostumbrarse a jugar sin Messi.

Además, los futbolistas que arrastran sanciones disciplinarias de FIFA podrán cumplir sus suspensiones durante estos partidos amistosos. Por eso, la convocatoria tendrá varios elementos que la harán especialmente atractiva. AFA, además, intentará que Messi sea parte del reencuentro.

La gran incógnita: qué pasará con Lionel Scaloni

Más allá de los amistosos, el gran interrogante pasa por el entrenador. Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta diciembre de 2026, pero sus últimas declaraciones generaron dudas respecto de su continuidad.

Después de la final del Mundial, el técnico había dejado abierta la posibilidad de cerrar su ciclo una vez finalizado su vínculo. Al ser consultado sobre si aquel partido podía representar una despedida, Scaloni expresó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“.

Lionel Messi y toda la Selección Argentina.

Las palabras del entrenador generaron preocupación en la AFA, especialmente porque hasta ese momento su continuidad parecía ser uno de los objetivos principales de la dirigencia. El contrato vigente fue acordado después del Mundial de Qatar 2022 y finalizará en diciembre de este año. Si bien todavía existe margen para que la situación cambie, actualmente Scaloni dejó planteada la posibilidad concreta de abandonar el cargo.

Del otro lado, Claudio “Chiqui” Tapia mantiene una postura completamente diferente. El presidente de la AFA fue contundente al referirse al futuro del entrenador en una reciente entrevista con TyC Sports. “No manejo un Plan B. Mi Plan A, mi Plan B y mi Plan C es Scaloni”, aseguró Tapia. Así, mientras la AFA trabaja para confirmar los primeros amistosos de la nueva etapa, el futuro del entrenador seguirá siendo uno de los temas centrales.