A los 45, Soledad Matthysse hizo historia y conquistó la corona interina superligero de la AMB
La experimentada boxeadora argentina dio el golpe en territorio estadounidense al vencer por nocaut técnico en el noveno asalto a la invicta Samantha Worthington.
Soledad Matthysse volvió a escribir una página dorada para el boxeo argentino. En el mítico escenario del Little Caesars Arena de Detroit, una ciudad íntimamente ligada a la tradición del deporte de los puños, la chubutense de 45 años se consagró campeona mundial interina superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras imponerse por nocaut técnico en el noveno round ante la local Samantha “The Heat” Worthington, que llegaba invicta y como amplia favorita.
La victoria no solo tuvo valor por el cinturón en juego, sino también por el contexto. Worthington defendía su condición de campeona y acumulaba 12 triunfos, siete de ellos antes del límite. Además, combatía ante su público. Sin embargo, la argentina impuso experiencia, inteligencia táctica y una presión constante que fue desgastando a la estadounidense hasta obligar al árbitro a detener el pleito.
Apodada la “Itaka”, Matthysse protagonizó un duelo exigente y cambiante. Supo resistir los pasajes de mayor intensidad de su rival y respondió con combinaciones precisas y un ritmo sostenido que inclinó la balanza a su favor en la segunda mitad del combate. Cuando Worthington ya no pudo contener la ofensiva, llegó la definición que desató la emoción de la argentina.
Tras la detención, Matthysse se arrodilló sobre la lona, visiblemente conmovida. Recibió el abrazo de su entrenador y esposo, Mario Narváez, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales. La escena reflejó el peso de una conquista que la devuelve al primer plano internacional.
El logro adquiere mayor dimensión al tratarse de apenas su segunda presentación en Estados Unidos. En la anterior también había festejado, cuando obtuvo el título superpluma Plata vacante. Ahora, suma su tercer campeonato mundial: fue monarca pluma de la AMB en 2013 y también reinó en la misma categoría para el Consejo Mundial de Boxeo en 2015.
Hermana de Lucas Matthysse, ex campeón mundial welter de la AMB, Soledad vuelve a poner el apellido en lo más alto. Con este triunfo, su récord quedó en 21 victorias (cuatro por nocaut), 16 derrotas y un empate. A los 45 años, desafía el paso del tiempo y demuestra que la vigencia también puede construirse con perseverancia y convicción.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario