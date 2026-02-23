A los 45, Soledad Matthysse hizo historia y conquistó la corona interina superligero de la AMB

La victoria no solo tuvo valor por el cinturón en juego, sino también por el contexto. Worthington defendía su condición de campeona y acumulaba 12 triunfos, siete de ellos antes del límite. Además, combatía ante su público. Sin embargo, la argentina impuso experiencia, inteligencia táctica y una presión constante que fue desgastando a la estadounidense hasta obligar al árbitro a detener el pleito.