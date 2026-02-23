Video: se desplomó tras el primer asalto y la pelea terminó en una escena dramática
Joseph George cayó inconsciente mientras era asistido por su equipo y el combate frente a Atif Oberlton fue detenido de inmediato.
La velada desarrollada en el Little Caesars Arena de Detroit, que tenía como atractivo principal el combate entre Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn, quedó atravesada por un episodio estremecedor. En una de las peleas preliminares, el estadounidense Joseph George se desplomó de manera repentina en su rincón tras finalizar el primer round frente a Atif Oberlton, lo que obligó a suspender el combate de inmediato.
El cruce, pactado a diez asaltos por el título semipesado WBC USA, transcurría sin sobresaltos aparentes. Ambos púgiles completaron el primer episodio intercambiando golpes y estudiándose, aunque las repeticiones posteriores dejaron entrever un posible choque accidental de cabezas en los segundos finales.
Al regresar a su esquina, George recibió agua de uno de sus asistentes. Cuando intentaba acomodarse en el banquillo, su cuerpo cedió de forma súbita y cayó inconsciente ante la mirada atónita de su equipo y del público presente. La transmisión evitó enfocar el rostro del boxeador mientras el personal médico ingresaba con rapidez al cuadrilátero.
La pelea fue detenida en el acto y el árbitro decretó la victoria por nocaut técnico para Oberlton, quien más tarde reconoció la particularidad del desenlace. “Fue la victoria más extraña de mi carrera”, expresó, todavía conmovido por lo ocurrido.
En declaraciones posteriores, el invicto peleador manifestó alivio al conocer que su rival estaba fuera de peligro: “Estoy tan contento de que se haya recuperado y que esté bien. Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que queramos, pero me alegra que esté bien. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Al fin y al cabo, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí igual que salimos”.
El promotor Dmitriy Salita informó que George se encontraba estable tras recibir atención médica en el estadio y que posteriormente fue trasladado a un centro de salud para estudios de rutina. Videos grabados desde las tribunas mostraron al boxeador retirándose con asistencia, todavía visiblemente afectado.
Aunque la cartelera continuó con el combate estelar, la impactante caída de George se convirtió en el tema central de conversación en el ambiente boxístico. La escena, breve pero inquietante, volvió a poner en primer plano los riesgos inherentes a un deporte en el que cada segundo sobre el ring puede cambiarlo todo.
