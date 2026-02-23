Video: se desplomó tras el primer asalto y la pelea terminó en una escena dramática

El promotor Dmitriy Salita informó que George se encontraba estable tras recibir atención médica en el estadio y que posteriormente fue trasladado a un centro de salud para estudios de rutina. Videos grabados desde las tribunas mostraron al boxeador retirándose con asistencia, todavía visiblemente afectado.

Aunque la cartelera continuó con el combate estelar, la impactante caída de George se convirtió en el tema central de conversación en el ambiente boxístico. La escena, breve pero inquietante, volvió a poner en primer plano los riesgos inherentes a un deporte en el que cada segundo sobre el ring puede cambiarlo todo.