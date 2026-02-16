El demoledor nocaut del fin de semana: desde Las Vegas, Umar Dzambekov sacudió al mundo del boxeo

El Meta APEX de Las Vegas fue testigo de uno de los desenlaces más brutales en lo que va del año. En la pelea coestelar de la velada de Zuffa Boxing, el invicto Umar Dzambekov (14-0, 10 KO) liquidó al experimentado Ahmed Elbiali con un uppercut de derecha que dejó al egipcio fuera de combate y con espasmos en la lona.