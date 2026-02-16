El demoledor nocaut del fin de semana: desde Las Vegas, Umar Dzambekov sacudió al mundo del boxeo
El austríaco impactó un uppercut de derecha contra Elbiali para mandarlo a la lona y volverse una sensación del boxeo durante todo el fin de semana.
El Meta APEX de Las Vegas fue testigo de uno de los desenlaces más brutales en lo que va del año. En la pelea coestelar de la velada de Zuffa Boxing, el invicto Umar Dzambekov (14-0, 10 KO) liquidó al experimentado Ahmed Elbiali con un uppercut de derecha que dejó al egipcio fuera de combate y con espasmos en la lona.
El árbitro Allen Huggins detuvo las acciones a los 53 segundos del segundo asalto, al notar que Elbiali no tenía control sobre sus movimientos tras el impacto.
La victoria de Dzambekov adquiere una relevancia especial debido a la jerarquía de su oponente. Elbiali no conocía la derrota desde 2017 y arrastraba una racha de ocho triunfos consecutivos, lo que suponía el desafío más grande en la carrera del ruso-austríaco.
Tras el combate, el vencedor reveló que el golpe final fue fruto de la estrategia: “Entreno mucho ese movimiento; vi el espacio y lo aproveché”, señaló, confirmando que su dominio desde el primer round no fue casualidad.
Con este resultado, Dzambekov se posiciona como una de las figuras más peligrosas de la división semipesado, sumando este nocaut a sus recientes victorias ante Roamer Alexis Angulo y otros contendientes de peso.
En el horizonte del invicto ya se vislumbra un posible enfrentamiento contra Radivoje “Hot Rod” Kalajdzic, mientras el mundo del boxeo continúa analizando las impactantes imágenes de un uppercut que, por precisión y potencia, ya es candidato a nocaut del año en este febrero de 2026.
