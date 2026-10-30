El deseo de Mauro Icardi después de su salida del Galatasaray: "Me gustaría volver"

"Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera", reconoció. De todas maneras, no confirmó que existan conversaciones para concretar un posible regreso.

Su respuesta a las críticas y el recuerdo de su salida del Inter

El delantero también cuestionó que, durante distintos momentos de su carrera, la atención estuviera puesta en su vida personal antes que en sus condiciones futbolísticas. "A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista. Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar", sostuvo.

Además, les dejó un mensaje a quienes consideran que ya no tiene nivel para competir: "A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo".

Por último, hizo una autocrítica sobre el tramo final de su ciclo en el Inter y recordó las dificultades físicas que atravesó después de perder la capitanía. "Perder el brazalete de capitán me dolió mucho. Al mismo tiempo, tenía un problema en la rodilla; jugué todos los partidos con inyecciones por el dolor", contó.

Y concluyó con una reflexión sobre cómo afrontaría hoy aquella situación: "Hoy podría explicarme mejor y afrontar ciertas situaciones con más claridad. Reconocer esto no le resta mérito a lo que le di al Inter. Significa que he crecido".