El deseo de Mauro Icardi después de su salida del Galatasaray: "Me gustaría volver"
El delantero continúa sin club y explicó que decidió no apurarse para elegir su próximo destino. Además, expresó su deseo de regresar al fútbol italiano.
Mauro Icardi todavía no definió dónde continuará su carrera. Después de finalizar su vínculo con Galatasaray, el atacante recibió distintas propuestas, pero optó por esperar una oportunidad que lo motive desde lo deportivo.
En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, reconoció que le gustaría volver al Inter, club en el que vivió algunos de los años más importantes de su trayectoria.
"He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido", explicó el rosarino. Su objetivo es encontrar un destino que le permita competir por objetivos importantes y sentirse parte de un proyecto ambicioso.
Mauro Icardi explicó por qué todavía no eligió equipo
En ese sentido, no ocultó su deseo de regresar a Italia: "Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro”.
El Inter aparece como una alternativa especial por el vínculo que construyó durante su paso por la institución. Allí fue capitán y dejó una huella que todavía conserva.
"Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera", reconoció. De todas maneras, no confirmó que existan conversaciones para concretar un posible regreso.
Su respuesta a las críticas y el recuerdo de su salida del Inter
El delantero también cuestionó que, durante distintos momentos de su carrera, la atención estuviera puesta en su vida personal antes que en sus condiciones futbolísticas. "A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista. Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar", sostuvo.
Además, les dejó un mensaje a quienes consideran que ya no tiene nivel para competir: "A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo".
Por último, hizo una autocrítica sobre el tramo final de su ciclo en el Inter y recordó las dificultades físicas que atravesó después de perder la capitanía. "Perder el brazalete de capitán me dolió mucho. Al mismo tiempo, tenía un problema en la rodilla; jugué todos los partidos con inyecciones por el dolor", contó.
Y concluyó con una reflexión sobre cómo afrontaría hoy aquella situación: "Hoy podría explicarme mejor y afrontar ciertas situaciones con más claridad. Reconocer esto no le resta mérito a lo que le di al Inter. Significa que he crecido".
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