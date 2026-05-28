Quién es Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Quién es Facundo Medina, una de las sorpresas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

1. El ADN de su juego: temperamento y polivalencia

Si hay algo que define a Medina adentro de la cancha es su carácter y agresividad para la marca. No es un defensor que pase desapercibido: va al suelo con vehemencia, es fuerte en los duelos individuales y posee un gran temperamento para liderar la línea del fondo.

Sin embargo, su mayor virtud de cara al esquema de Scaloni es su polivalencia:

Central por izquierda: Su puesto natural. En una línea de tres o de cuatro defensores, se siente sumamente cómodo jugando perfilado sobre ese sector.

Lateral izquierdo de emergencia: Ante la ausencia del "Huevo" Acuña, Medina aparece como una alternativa perfecta para darle descanso a Nicolás Tagliafico. Si bien no tiene la proyección ofensiva de un lateral tradicional, ofrece una solidez implacable para cerrar esa banda en partidos que requieran mayor resguardo defensivo.

2. Una salida limpia y voz de mando

A diferencia de los rústicos defensores de antes, Medina combina su dureza marca registrada con un notable manejo de la pelota con los pies. Tiene un pase largo preciso para saltar líneas y una gran capacidad para conducir el balón desde el fondo, rompiendo la primera línea de presión rival. Esa solidez técnica es indispensable para el estilo de juego asociado que pregona la Selección.

3. Presente consolidado en la élite europea

Facundo no es ninguna promesa: es una realidad absoluta en el fútbol francés. Como pilar y subcapitán del R. C. Lens de la Ligue 1, lleva varias temporadas rindiendo en el más alto nivel del Viejo Continente, sumando valiosa experiencia internacional en competencias europeas. Su regularidad, ritmo físico y constancia en una de las ligas más físicas del mundo fueron los argumentos letales para convencer al cuerpo técnico en el corte final.

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Su rol en el Mundial 2026

Medina viaja a la cita mundialista sabiendo que corre inicialmente por detrás de la zaga consolidada (Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi), pero se posiciona como el primer recambio zurdo de toda la defensa. Su capacidad para cubrir dos puestos clave en un torneo tan corto y exigente lo convierte en la rueda de auxilio ideal y en una de las apuestas más sólidas de Scaloni para blindar el arco argentino.