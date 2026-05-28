Quién es Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
El defensor surgido en River se ganó un lugar casi sobre la hora para representar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
Mientras que la ausencia de Marcos Acuña fue una de las bombas de la jornada, la inclusión de Facundo Medina en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es, sin dudas, uno de los grandes impactos de la nómina de Lionel Scaloni.
Aunque el defensor surgido de River y con pasado en Talleres de Córdoba siempre estuvo en el radar del cuerpo técnico, la exigencia física del DT y la baja de último momento de Acuña le abrieron las puertas de par en par para ganarse un lugar legítimo en la delegación que defenderá la corona.
La polifuncionalidad y su gran presente en Francia le abrieron la puerta para ganarse un lugar que, a priori, no parecía estar entre las fijas.
Quién es Facundo Medina, una de las sorpresas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
1. El ADN de su juego: temperamento y polivalencia
Si hay algo que define a Medina adentro de la cancha es su carácter y agresividad para la marca. No es un defensor que pase desapercibido: va al suelo con vehemencia, es fuerte en los duelos individuales y posee un gran temperamento para liderar la línea del fondo.
Sin embargo, su mayor virtud de cara al esquema de Scaloni es su polivalencia:
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Central por izquierda: Su puesto natural. En una línea de tres o de cuatro defensores, se siente sumamente cómodo jugando perfilado sobre ese sector.
Lateral izquierdo de emergencia: Ante la ausencia del "Huevo" Acuña, Medina aparece como una alternativa perfecta para darle descanso a Nicolás Tagliafico. Si bien no tiene la proyección ofensiva de un lateral tradicional, ofrece una solidez implacable para cerrar esa banda en partidos que requieran mayor resguardo defensivo.
2. Una salida limpia y voz de mando
A diferencia de los rústicos defensores de antes, Medina combina su dureza marca registrada con un notable manejo de la pelota con los pies. Tiene un pase largo preciso para saltar líneas y una gran capacidad para conducir el balón desde el fondo, rompiendo la primera línea de presión rival. Esa solidez técnica es indispensable para el estilo de juego asociado que pregona la Selección.
3. Presente consolidado en la élite europea
Facundo no es ninguna promesa: es una realidad absoluta en el fútbol francés. Como pilar y subcapitán del R. C. Lens de la Ligue 1, lleva varias temporadas rindiendo en el más alto nivel del Viejo Continente, sumando valiosa experiencia internacional en competencias europeas. Su regularidad, ritmo físico y constancia en una de las ligas más físicas del mundo fueron los argumentos letales para convencer al cuerpo técnico en el corte final.
Su rol en el Mundial 2026
Medina viaja a la cita mundialista sabiendo que corre inicialmente por detrás de la zaga consolidada (Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi), pero se posiciona como el primer recambio zurdo de toda la defensa. Su capacidad para cubrir dos puestos clave en un torneo tan corto y exigente lo convierte en la rueda de auxilio ideal y en una de las apuestas más sólidas de Scaloni para blindar el arco argentino.
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