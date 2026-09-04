Franco Colapinto en el GP de Italia EN VIVO: a qué hora corre este sábado y cómo fue el viernes

Práctica Libre 2: FINALIZADA / Franco Colapinto 11º

George Russell fue el más veloz de este segundo entrenamiento con un registro de 1:22.559, que le permitió aventajar a Charles Leclerc por 0.120 y a Andrea Kimi Antonelli por 0.141.

Franco Colapinto registró su mejor tiempo en 1:23.619 para ubicarse 11° en la tabla de tiempos de la FP2: contabilizó 19 giros y fue 0.154 más veloz que Pierre Gasly, que firmó una vuelta de 1:23.773. El francés, que no había salido a pista en el primer entrenamiento, figuró 14°.

El argentino se ubicó a 1.060 del tiempo de cima, pero su mirada principal estuvo en la batalla con los equipos del medio. Quedó detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls (a 0.270), Ollie Bearman de Haas (a 0.249) y Yuki Tsunoda de Racing Bulls (a 0.164). Al mismo tiempo, giró más rápido que los Audi de Nico Hülkenberg (0.113) y Gabriel Bortoleto (0.157).