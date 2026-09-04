Franco Colapinto en el GP de Italia EN VIVO: a qué hora corre este sábado y cómo fue el viernes

Práctica Libre 1: FINALIZADA / Franco Colapinto 9º
Ferrari lideró esta primera salida a pista en Monza con Charles Leclerc como el más veloz (1:23.008) y Lewis Hamilton (1:23.181) detrás. George Russell se posicionó en el tercer lugar con su Mercedes tras un giro de 1:23.312.
Franco Colapinto estrenó las mejoras de su Alpine, contabilizó 27 vueltas y se posicionó en el 9° lugar. El argentino, que no logró completar un giro rápido con gomas rojas, tuvo una práctica positiva en el primer intento con las actualizaciones.
El corredor confirmado para Alpine en 2027 marcó 1:24.028 en su mejor intento, para ubicarse a 1.020 del tiempo de punta. Aunque el dato sobresalienta es que giró a 0.022 del mejor registro de Audi que tuvo Gabriel Bortoleto (8°) y a 0.226 del tiempo más destacado de Racing Bulls que firmó Arvid Lindblad (7°). Una medida clave en la pelea por ser el mejor del resto.
Pierre Gasly, compañero de Franco, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino.
Dejá tu comentario