A qué hora corre Franco Colapinto este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán: FP3 y Qualy
El argentino afrontará el segundo día de actividades en el circuito callejero de Bakú y deberá mejorar sus tiempos si quiere luchar por entrar a la Q3.
Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán con una evolución respecto de lo mostrado durante la mañana. Después de haber terminado 18° en la FP1, el piloto argentino avanzó posiciones en la segunda sesión y finalizó 11°, con un tiempo de 1:45.479.
El rendimiento del piloto de Alpine tuvo distintos momentos durante la práctica. En una primera parte de la sesión, el pilarense trabajó con neumáticos de diferentes compuestos y recién cuando colocó las gomas blandas consiguió mejorar significativamente su registro.
Su primera vuelta rápida con el compuesto más veloz fue de 1:46.080, un tiempo que en ese momento le permitió ubicarse décimo y quedar incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés había establecido 1:46.116, apenas 36 milésimas por detrás del argentino.
Sin embargo, el francés consiguió posteriormente una vuelta mucho más rápida y terminó imponiéndose dentro de Alpine: registró 1:44.843, mientras que Colapinto cerró la sesión con 1:45.479. La diferencia entre ambos fue de 0.636 segundos.
Russell marcó una diferencia enorme
El gran protagonista de la FP2 fue George Russell. El piloto de Mercedes estableció un tiempo de 1:43.347, que le permitió terminar en la primera posición con una diferencia importante respecto del resto de los competidores.
Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
Los tiempos de la FP2 del GP de Azerbaiyán
¿Qué dijo Franco Colapinto del primer día de actividad en Bakú?
“Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué. No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco”, reflexionó Colapinto en ESPN.
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