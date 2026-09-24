A qué hora corre Franco Colapinto este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán: FP3 y Qualy

Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 9:00

Los tiempos de la FP2 del GP de Azerbaiyán

¿Qué dijo Franco Colapinto del primer día de actividad en Bakú?

“Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué. No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco”, reflexionó Colapinto en ESPN.