A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

Carrera: 11:00.

Desde qué puesto larga Franco Colapinto en la Sprint Race

Después de un comienzo alentador en la única práctica libre, donde había finalizado en el undécimo lugar, el piloto argentino buscó trasladar esas buenas sensaciones a la clasificación Shootout, que determina el orden de partida para la carrera Sprint del sábado.

Sin embargo, no consiguió avanzar más allá de la SQ2 y deberá largar desde la 14ª posición. La actividad comenzó con una SQ1 en la que Colapinto logró asegurar su clasificación a la siguiente ronda sin demasiados sobresaltos. En su primer intento marcó un tiempo de 1:31.017, ubicándose provisionalmente en el 14° puesto.

Más tarde consiguió mejorar levemente ese registro hasta detener el cronómetro en 1:30.894, suficiente para terminar 15° y avanzar de fase. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también consiguió superar el primer corte al ubicarse 12°, mientras que quedaron eliminados Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio "Checo" Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Ya en la SQ2, Alpine optó por una estrategia diferente a la mayoría de los equipos. Tanto Colapinto como Gasly permanecieron durante varios minutos en los boxes y salieron a la pista recién cuando restaban menos de cinco minutos para el final de la tanda. Esa decisión obligó a ambos pilotos a jugarse toda la clasificación en un único intento con neumáticos medios, sin margen para corregir errores o mejorar el tiempo en una segunda vuelta lanzada.

Durante ese giro decisivo, Colapinto perdió algunas décimas en la exigente curva 7 del trazado británico, un detalle que terminó resultando determinante. El argentino completó la vuelta en 1:29.983 y quedó ubicado en el 14° lugar, sin posibilidades de acceder a la SQ3. Gasly tampoco consiguió meterse entre los diez mejores y finalizó 11° con un registro de 1:29.482, quedando a las puertas de la última instancia clasificatoria. Junto a ellos también fueron eliminados Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Alex Albon.