La autocrítica de Colapinto tras una clasificación complicada en Silverstone: "Día difícil"

Durante la clasificación, Alpine apostó por una estrategia de un solo intento para sus dos pilotos, esperando hasta los minutos finales de la SQ2 para salir con neumáticos medios. En ese giro decisivo, Colapinto sufrió un leve desliz en la curva siete que le hizo perder algunas décimas importantes y completó la vuelta en 1:29.983. Incluso antes de iniciar ese intento ya había advertido por radio que el auto no transmitía buenas sensaciones, mientras su ingeniero de pista, Stuart Barlow, también le informaba sobre la intensidad del viento que complicaba el manejo en distintos sectores del trazado británico.

Focusing on tomorrow ️ pic.twitter.com/UyPnuMAt9Y — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 3, 2026

El rendimiento del Alpine tampoco permitió que Pierre Gasly peleara por los primeros lugares. El francés terminó 11°, apenas 81 milésimas por detrás del tiempo que marcó el corte para acceder a la SQ3, aunque logró superar a Colapinto por poco más de medio segundo. En la parte alta de la clasificación, Lewis Hamilton se quedó con la pole position para la Sprint, seguido muy de cerca por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc completaron los primeros cuatro lugares de la grilla.

Pese al resultado adverso, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para recopilar información valiosa que permita mejorar el rendimiento del auto de cara a la clasificación principal y al Gran Premio del domingo. El objetivo inmediato será comprender por qué el Alpine perdió estabilidad respecto a la práctica libre y encontrar una puesta a punto más competitiva para el resto del fin de semana.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 a 09:30.

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio