Qué puesto necesita Franco Colapinto para sumar puntos en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

Cómo fue la clasificación Sprint de Franco Colapinto en Miami

El pilarense superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde el 10º lugar. Hacía dos años (desde Mónaco 2024) que la escudería francesa no lograba meter a sus dos monoplazas en el "top 10" de una clasificación.

Con este resultado, Colapinto iguala su mejor posición de largada en la "Máxima". El antecedente se remonta a Azerbaiyán 2024, cuando también partió 8º en la carrera principal. En aquella ocasión, defendiendo los colores de Williams, había clasificado 9º pero ganó un lugar tras una penalización a Lewis Hamilton por cambio de motor.

La pole position del Sprint quedó en manos de Lando Norris (McLaren), quien compartirá la primera fila con el italiano Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes llega a Miami como líder absoluto del campeonato tras las tres primeras fechas de la temporada 2026.

Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo