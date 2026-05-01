Qué puesto necesita Franco Colapinto para sumar puntos en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami
El piloto argentino tuvo una clasificación histórica, la mejor desde que está en Alpine, y buscará puntos este sábado en la mini carrera.
Franco Colapinto firmó una actuación consagratoria este viernes en el Gran Premio de Miami. En el reinicio de la Fórmula 1 tras el receso forzado por el conflicto en Medio Oriente, el argentino se adjudicó la octava posición para la carrera Sprint, logrando su mejor clasificación desde que se incorporó al equipo Alpine.
A diferencia de los Grandes Premios tradicionales, el formato Sprint es más exigente: solo otorgan unidades los pilotos que finalizan entre los ocho mejores. Al haber clasificado en el 8º puesto, Colapinto iniciará la competencia directamente en la zona de puntuación, con el objetivo de repetir la hazaña lograda en China, donde sumó su primer punto al terminar décimo.
El pilarense largará este sábado desde la cuarta fila este sábado en la mini carrera que se podrá ver en la Argentina desde las 13 horas.
Cómo fue la clasificación Sprint de Franco Colapinto en Miami
El pilarense superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde el 10º lugar. Hacía dos años (desde Mónaco 2024) que la escudería francesa no lograba meter a sus dos monoplazas en el "top 10" de una clasificación.
Con este resultado, Colapinto iguala su mejor posición de largada en la "Máxima". El antecedente se remonta a Azerbaiyán 2024, cuando también partió 8º en la carrera principal. En aquella ocasión, defendiendo los colores de Williams, había clasificado 9º pero ganó un lugar tras una penalización a Lewis Hamilton por cambio de motor.
La pole position del Sprint quedó en manos de Lando Norris (McLaren), quien compartirá la primera fila con el italiano Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes llega a Miami como líder absoluto del campeonato tras las tres primeras fechas de la temporada 2026.
Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
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