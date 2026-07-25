A qué hora empieza La Velada del Año 6
La sexta edición del megaevento organizado por Ibai Llanos se llevará a cabo este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
La expectativa mundial llegó a su punto máximo. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla se vestirá de gala para albergar La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido y espectáculos musicales más convocante del streaming global.
Con la cartelera más extensa de su historia y una fuerte presencia de figuras argentinas tanto arriba del ring como sobre el escenario, la transmisión acaparará la atención de millones de espectadores durante todo el día.
A qué hora es La Velada del Año 6
Dado que el evento se desarrolla en España, los fanáticos locales deberán tener en cuenta la diferencia horaria para conectarse desde el arranque de la jornada.
La Velada del Año 6 se lleva a cabo este sábado 25 de julio desde las 14 horas de la Argentina.
La transmisión se extenderá por cerca de ocho horas debido a la magnitud del cronograma, que incluye diez combates de boxeo, presentaciones musicales de primer nivel y diversas sorpresas preparadas por la organización liderada por Ibai Llanos.
Cómo ver en vivo La Velada del Año 6
El evento volverá a transmitirse de manera totalmente gratuita y sin necesidad de abonar ningún servicio adicional. Los espectadores de Argentina podrán seguirlo en vivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok (@ibaillanos).
Uno por uno, todos los combates de La Velada del Año 6
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
- Plex vs. Fernanfloo.
- IlloJuan vs. TheGrefg.
- Samy Rivers vs. RoRo.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
- Lit Killah vs. Kidd Keo.
- Alondrissa vs. Angie Velasco.
- Gero Arias vs. Viruzz.
- Fabiana Sevillano vs. La Parce.
- Clerss vs. Natalia MX.
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