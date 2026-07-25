A qué hora arranca hoy La Velada del Año 6

Este viernes, en la gran previa del evento, Ibai encabezó una extensa transmisión en vivo para el pesaje y el último careo antes de las peleas estelares de este sábado.

Los combates confirmados de La Velada del Año 6

Con una cartelera récord y una destacada participación de representantes argentinos —como Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco—, la atención de millones de fanáticos estará puesta en las pantallas.

La grilla completa de enfrentamientos que subirán al ring en busca de la gloria en Sevilla quedó conformada de la siguiente manera:

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

Samy Rivers vs. RoRo.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Gero Arias vs. Viruzz.

Fabiana Sevillano vs. La Parce.

Clerss vs. Natalia MX.

Cuándo y cómo seguirlo La Velada del Año 6

El evento dará inicio a las 14:00 horas de Argentina de este sábado 25 de julio y se extenderá por cerca de ocho horas. La transmisión se podrá seguir de forma completamente gratuita a través de las plataformas oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok (@ibaillanos).

Dónde ver en vivo: