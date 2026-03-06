Qué resolvió la FIA sobre el incidente entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton
Tras analizar las imágenes y las declaraciones, los comisarios deportivos tomaron una decisión sobre el incidente que casi provoca un terrible choque.
Como se sabe, desde las 22.30 se llevará a cabo la tercera tanda de prácticas libres para el Gran Premio de Australia, y entre las 2 y las 3 de la mañana de este sábado la clasificación para la carrera de Fórmula 1 que se correrá a primera hora de la madrugada del domingo.
Por estas horas se conoció también a resolución que tomó la FIA sobre el incidente que protagonizó Franco Colapinto durante la segunda sesión de prácticas libres, que por poco no causó un choque con la Ferrari pilotada por Lewis Hamilton.
El episodio ocurrió cuando el piloto de Alpine intentaba iniciar una vuelta rápida y en ese momento el motor de su A526 perdió potencia de forma repentina, justo cuando se aproximaba a la recta principal del circuito australiano en la línea de circulación ideal.
Justo apareció detrás Hamilton a velocidad y el siete veces campeón del mundo debió hacer un volantazo para esquivar al argentino y así pudo evitar una colisión que podría haber tenido graves consecuencias tanto para el británico como para el nacido en Pilar.
Qué resolvió la FIA
Solo horas después se conoció la decisión de los comisarios de la FIA con respecto a la responsabilidad de Franco Colapinto en la que en principio se calificó como una “maniobra imprudente”.
Según la resolución oficial, el argentino explicó ante los comisarios que su monoplaza sufrió un falso punto muerto al acercarse a la última curva y perdió tracción al girar hacia la recta principal. Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo el volante en la posición de aceleración y, al entrar en la recta principal, el coche perdió tracción y se desvió.
También explicó que el equipo le había dado instrucciones de mantenerse a la izquierda porque las notas de competición del director de carrera (mapa de salida de emergencia) marcan el punto de salida en la recta principal en el lado izquierdo de la pista.
En concreto y tras analizar las imágenes y la explicación del piloto y el equipo Alpine, los comisarios concluyeron que la situación se debió a un problema técnico y a una maniobra realizada siguiendo instrucciones del equipo, por lo cual decidieron no aplicar ninguna sanción.
El informe completo de la FIA
