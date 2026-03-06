Qué resolvió la FIA sobre el incidente entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton

Según la resolución oficial, el argentino explicó ante los comisarios que su monoplaza sufrió un falso punto muerto al acercarse a la última curva y perdió tracción al girar hacia la recta principal. Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo el volante en la posición de aceleración y, al entrar en la recta principal, el coche perdió tracción y se desvió.

También explicó que el equipo le había dado instrucciones de mantenerse a la izquierda porque las notas de competición del director de carrera (mapa de salida de emergencia) marcan el punto de salida en la recta principal en el lado izquierdo de la pista.

En concreto y tras analizar las imágenes y la explicación del piloto y el equipo Alpine, los comisarios concluyeron que la situación se debió a un problema técnico y a una maniobra realizada siguiendo instrucciones del equipo, por lo cual decidieron no aplicar ninguna sanción.

franco colapinto casi choque hamilton

El informe completo de la FIA

COL explicó que su coche sufrió un falso punto muerto al acercarse a la última curva y perdió tracción al girar hacia la recta principal. Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo el volante en la posición de aceleración y, al entrar en la recta principal, el coche perdió tracción y se desvió. Cuando COL se acercaba a la línea de control, HAM lo alcanzó. Aunque HAM tenía una línea de visión clara de COL durante cierta distancia a lo largo de la recta principal, HAM se sorprendió al ver que COL se movía tan lentamente en la línea de carrera y tuvo que tomar medidas evasivas para evitar una colisión. COL explicó que estuvo mirando por los retrovisores todo el tiempo y sabía que HAM se estaba acercando. Dijo que el equipo le había dado instrucciones de mantenerse a la izquierda porque las notas de competición del director de carrera (mapa de salida de emergencia) marcan el punto de salida en la recta principal en el lado izquierdo de la pista. Dijo que si hubiera intentado salirse de la línea de carrera cuando no tenía tracción, podría haber creado una situación más peligrosa.

informe fia colapinto 1