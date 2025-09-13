River lo aguantó hasta el final y se llevó un triunfazo ante Estudiantes: ahora es puntero de la Zona B

El Pincha descontó:

Estudiantes vs. River: resultado en vivo

Cómo llegaron River y Estudiantes a este duelo

El River de Marcelo Gallardo llegó al partido sin lograr convencer del todo con su juego, pero manteniendo un buen rendimiento en las tres competiciones que disputa. A pesar de que su temporada 2025 ha sido sólida, con solo dos derrotas (una de ellas, precisamente ante Estudiantes), el equipo priorizó el descanso de sus figuras ante la inminencia del duelo de Copa Libertadores contra Palmeiras a mitad de semana.

maxi salas river

La situación fue similar para Estudiantes. Aunque tiene un día más de descanso, debe viajar a Brasil para medirse con el poderoso Flamengo. A diferencia de River, el "Pincha" llegó a este duelo necesitando sumar puntos en el torneo local, ya que actualmente se encuentra en el 7° lugar del Grupo A, peleando por un lugar en los octavos de final.

estudiantes

Reencuentro especial

El partido marcó el reencuentro de Leandro González Pírez con sus excompañeros y con Marcelo Gallardo, quien decidió su salida del club tras el Mundial de Clubes. El defensor es uno de los tres ex-River que hoy visten la camiseta de Estudiantes, junto a Lucas Alario y Ramiro Funes Mori.

gonzalez pirez 1.jpg

Formaciones del duelo entre Estudiantes y River

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Estudiantes vs. River: datos del partido

Hora: 19.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: UNO de La Plata.