River lo aguantó hasta el final y se llevó un triunfazo ante Estudiantes: ahora es puntero de la Zona B
El Millonario logró su objetivo: recuperar la punta de su grupo en su visita al Pincha en La Plata. Todos los detalles de un duelo picante.
River venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata este sábado, en el Estadio UNO, en un partido por la octava fecha del Torneo Clausura. Esto le permitió recuperar la punta de la Zona B a los dirigidos por Marcelo Gallardo, en tanto que el Pincha quedó séptimo en el Grupo B.
Cabe señalar que ambos equipos llegaron a este duelo con la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro que fue dirigido por Nicolás Ramírez.
Los goles del duelo entre Estudiantes y River
El Millo abrió el marcador:
Llegó el segundo de River:
Expulsaron a Martínez Quarta a los 39 minutos del PT:
El Pincha descontó:
Estudiantes vs. River: resultado en vivo
Cómo llegaron River y Estudiantes a este duelo
El River de Marcelo Gallardo llegó al partido sin lograr convencer del todo con su juego, pero manteniendo un buen rendimiento en las tres competiciones que disputa. A pesar de que su temporada 2025 ha sido sólida, con solo dos derrotas (una de ellas, precisamente ante Estudiantes), el equipo priorizó el descanso de sus figuras ante la inminencia del duelo de Copa Libertadores contra Palmeiras a mitad de semana.
La situación fue similar para Estudiantes. Aunque tiene un día más de descanso, debe viajar a Brasil para medirse con el poderoso Flamengo. A diferencia de River, el "Pincha" llegó a este duelo necesitando sumar puntos en el torneo local, ya que actualmente se encuentra en el 7° lugar del Grupo A, peleando por un lugar en los octavos de final.
Reencuentro especial
El partido marcó el reencuentro de Leandro González Pírez con sus excompañeros y con Marcelo Gallardo, quien decidió su salida del club tras el Mundial de Clubes. El defensor es uno de los tres ex-River que hoy visten la camiseta de Estudiantes, junto a Lucas Alario y Ramiro Funes Mori.
Formaciones del duelo entre Estudiantes y River
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Estudiantes vs. River: datos del partido
- Hora: 19.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Estadio: UNO de La Plata.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario