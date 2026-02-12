Lionel Scaloni, preocupado por el nivel de la Selección Argentina a 4 meses del Mundial 2026
Revelaron en ESPN que el entrenador está en alerta por el bajo nivel de varios jugadores de la Selección Argentina a 4 meses del Mundial 2026.
Hay una preocupación importante en el cuerpo técnico de la Selección Argentina a tan solo 4 meses del Mundial 2026. Más allá de que la “Albiceleste” aparece como una de las favoritas, puertas adentro reconocen que el presente individual de varios futbolistas no es el esperado.
La información fue compartida por el periodista Esteban Edul en ESPN F12, donde detalló que Lionel Scaloni sigue de cerca la actualidad de sus dirigidos y observa una merma en el rendimiento en comparación con lo que mostraban antes de la consagración en Qatar 2022.
Entre los jugadores que bajaron notoriamente su rendimiento aparecen Nahuel Molina, hoy titular en Atlético de Madrid; Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de flojo presente en River; y Leonardo Balerdi, cuestionado en Olympique de Marsella. También figuran Rodrigo De Paul, irregular en Inter Miami; Leandro Paredes, sin destacarse en Boca; Alexis Mac Allister, alternando en Liverpool; y Giovani Lo Celso, discutido y con molestias físicas en Betis.
A la lista se suman Exequiel Palacios, lesionado en Bayer Leverkusen; Paulo Dybala, de paso intrascendente por Roma; Alejandro Garnacho, en plena adaptación a Chelsea; Nicolás González y Thiago Almada, con pocos minutos en Atlético de Madrid; y Julián Álvarez, que arrastra una sequía de doce partidos en el “Colchonero”.
En este contexto, los únicos jugadores que quedarían exentos de la preocupación principal del cuerpo técnico son Lisandro Martínez y Enzo Fernández, quienes sostienen un nivel regular y competitivo en sus respectivos clubes.
Más allá del panorama dispar, también hay apellidos que llevan tranquilidad. Emiliano “Dibu” Martínez continúa firme en Aston Villa, mientras que Cristian “Cuti” Romero se mantiene como pieza clave en Tottenham y Nicolás Otamendi hace lo propio en Benfica.
Lisandro Martínez en Manchester United, Nicolás Tagliafico en Lyon, Giuliano Simeone en Atlético de Madrid y Valentín Barco en Racing de Estrasburgo también atraviesan un buen momento. A ellos se suman Enzo Fernández en Chelsea, Nicolás Paz en Como, Lionel Messi en Inter Miami y Lautaro Martínez en Inter de Milán, quienes sostienen un rendimiento que ilusiona.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Scaloni sigue atento cada fin de semana. El desafío no pasa solo por la estrategia, sino también por recuperar el mejor nivel individual de varias piezas clave para defender el título.
