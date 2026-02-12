Lionel Scaloni, preocupado por el nivel de la Selección Argentina a 4 meses del Mundial 2026

edul jugadores seleccion

Más allá del panorama dispar, también hay apellidos que llevan tranquilidad. Emiliano “Dibu” Martínez continúa firme en Aston Villa, mientras que Cristian “Cuti” Romero se mantiene como pieza clave en Tottenham y Nicolás Otamendi hace lo propio en Benfica.

Lisandro Martínez en Manchester United, Nicolás Tagliafico en Lyon, Giuliano Simeone en Atlético de Madrid y Valentín Barco en Racing de Estrasburgo también atraviesan un buen momento. A ellos se suman Enzo Fernández en Chelsea, Nicolás Paz en Como, Lionel Messi en Inter Miami y Lautaro Martínez en Inter de Milán, quienes sostienen un rendimiento que ilusiona.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Scaloni sigue atento cada fin de semana. El desafío no pasa solo por la estrategia, sino también por recuperar el mejor nivel individual de varias piezas clave para defender el título.