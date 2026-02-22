Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez - River por el Torneo Apertura 2026.
River afrontará este domingo un compromiso clave cuando visite a Vélez Sarsfield desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará mejorar su rendimiento luego de un triunfo que dejó dudas, mientras que el Fortín buscará sostener su invicto y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera.
El Millonario suma siete puntos en cinco presentaciones y se ubica en la octava posición de la Zona B. El objetivo inmediato será sumar fuera de casa para escalar en la tabla y también en la clasificación anual, un aspecto clave pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores.
Del otro lado estará un Vélez que atraviesa un presente sólido. El conjunto de Liniers se mantiene invicto en el certamen, con tres triunfos y dos empates que lo posicionan como líder de la Zona A con 11 unidades. Además, ha mostrado fortaleza jugando como local, donde ya consiguió victorias importantes frente a Talleres y Boca, y ahora intentará repetir ante un River que llega necesitado de respuestas futbolísticas.
La probable formación de River vs. Vélez, por el Torneo Apertura
Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
La probable formación de Vélez vs. River, por el Torneo Apertura
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Vélez vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
