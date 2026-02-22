Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. River

Del otro lado estará un Vélez que atraviesa un presente sólido. El conjunto de Liniers se mantiene invicto en el certamen, con tres triunfos y dos empates que lo posicionan como líder de la Zona A con 11 unidades. Además, ha mostrado fortaleza jugando como local, donde ya consiguió victorias importantes frente a Talleres y Boca, y ahora intentará repetir ante un River que llega necesitado de respuestas futbolísticas.