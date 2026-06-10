A qué hora es la apertura del Mundial 2026

Una vez concluido el show de apertura, y tras los protocolos correspondientes, se dará paso al puntapié inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, pautado para las 13:00 hora local (16:00 de la Argentina). Este estricto itinerario horario dará comienzo a una edición histórica de la Copa del Mundo que, por primera vez, se disputará en tres países en simultáneo.