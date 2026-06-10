A qué hora es la apertura del Mundial 2026
Este jueves en México tiene lugar la primera de las apertura del Mundial 2026. Todos los detalles.
El Mundial 2026 ya tiene su cronograma definido para la jornada inaugural de este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con una apertura llena de shows musicales y mucha expectativa, en la previa al que será el puntapié inicial al certamen futbolístico más importante del año.
Las autoridades de la FIFA confirmaron que la esperada ceremonia de apertura comenzará formalmente a las 11:30 hora local (14:30 de la Argentina), marcando el inicio de la transmisión oficial en todo el planeta.
Quienes sigan el evento minuto a minuto deberán prestar especial atención al reloj, ya que el imponente espectáculo artístico se desarrollará durante una hora y media exacta, sirviendo como la antesala perfecta antes de que ruede la pelota.
Una vez concluido el show de apertura, y tras los protocolos correspondientes, se dará paso al puntapié inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, pautado para las 13:00 hora local (16:00 de la Argentina). Este estricto itinerario horario dará comienzo a una edición histórica de la Copa del Mundo que, por primera vez, se disputará en tres países en simultáneo.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en México
El show de Apertura del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
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