A qué hora es la carrera Sprint de Franco Colapinto en el Gran Premio de China
En el marco de la segunda jornada del campeonato de Fórmula 1, el piloto argentino participa este sábado de la carrera corta.
La Fórmula 1 no da tregua y, tras el inicio en Australia, desembarca en el Circuito Internacional de Shanghái. En la medianoche, ya sábado en la madrugada, la atención argentina se centra en el Gran Premio de China, la segunda cita del calendario 2026, donde Franco Colapinto enfrentará el desafío de la primera Sprint Race del año.
La actividad en pista comenzó con una jornada intensa para el piloto de Pilar. En la sesión de prácticas libres, Franco finalizó en la posición 15, enfocándose principalmente en el ritmo de carrera y el reconocimiento del trazado.
Horas más tarde, durante la clasificación (Qualy), el representante de Alpine logró el 16.º puesto, quedando a las puertas de avanzar a la siguiente ronda en una grilla extremadamente ajustada.
La gran novedad de este fin de semana es el regreso del formato Sprint. Esto significa que el sábado habrá puntos en juego en una carrera corta, una oportunidad de oro para que Colapinto intente remontar y escalar posiciones de cara a la final del domingo.
Para los fanáticos en Argentina, la cita requerirá un esfuerzo extra: debido a la diferencia horaria, la acción obligará a madrugar para seguir el minuto a minuto del Alpine número 43.
A qué hora es la Sprint Race del Gran Premio de China con Franco Colapinto
La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato; mientras que posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.
Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebra la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00 a 01.00
- Clasificación: 04:00 a 05.00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
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