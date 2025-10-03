Franco Colapinto afrontó un inicio complicado en Singapur: "Me falta conexión con el auto"

El pilarense también hizo hincapié en los numerosos ajustes que realizaron sobre el A525 durante la jornada: cambios de puesta a punto que buscan mejorar la estabilidad y optimizar los tiempos de vuelta. A pesar de las interrupciones en la segunda práctica, provocadas por los accidentes de George Russell y Liam Lawson, Colapinto valoró los datos obtenidos: “Hemos probado muchas cosas diferentes y recopilado información útil para entender mejor el coche. Esperamos volver más fuertes en la tercera práctica y la clasificación”.

Por último, el joven piloto destacó que la clave para un buen fin de semana será avanzar lo más posible en la parrilla, dado que adelantar resulta especialmente complicado. Aunque admitió haber tocado el muro en la curva 17, mantiene la mirada positiva y la intención de trabajar toda la noche en los ajustes del monoplaza para intentar sacar el máximo provecho de su paquete y mejorar su rendimiento en la clasificación de mañana.

franco colapinto traje refrigerante

Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00