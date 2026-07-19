A qué hora juega hoy la Selección Argentina contra España por la final del Mundial 2026
El conjunto nacional juega este domingo el trascendental partido por la final del Mundial 2026, en busca del bicampeonato.
Tras un camino repleto de emociones y una épica semifinal contra Inglaterra, la Selección Argentina disputará este domingo la gran final del Mundial 2026 ante España. El partido que paralizará al país en busca del ansiado bicampeonato tiene una hora señalada: el encuentro comenzará a las 16:00 horas (horario de la Argentina).
El escenario del choque decisivo será el impactante MetLife Stadium de Nueva Jersey, un estadio que lucirá colmado de camisetas celestes y blancas.
El pitazo inicial estará a cargo del árbitro esloveno Slavko Vincic, y la cobertura televisiva será masiva para que se pueda seguir desde cualquier rincón: se transmitirá en vivo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de estar disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Paramount+.
El conjunto comandado por Lionel Scaloni llega al horario del partido con el ánimo por las nubes luego de concretar una remontada histórica frente a Inglaterra, lo que significó, sin lugar a dudas, la mejor actuación colectiva del equipo nacional en lo que va de la Copa del Mundo.
Por el lado de los europeos, el director técnico Luis de la Fuente respira con mayor tranquilidad de cara al inicio de las acciones de la tarde; a pesar de haber encendido las alarmas en la semana con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando de manera diferenciada, el panorama se aclaró. España alcanzó la segunda final mundialista de su historia respaldada por una campaña implacable, tras ganar todos sus duelos de eliminación directa en los 90 minutos reglamentarios y recibir apenas un gol en siete compromisos.
A qué hora juega la Selección Argentina frente a España por la final del Mundial 2026
El partido se juega desde las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey, con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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