A qué hora juega hoy la Selección Argentina contra España por la final del Mundial 2026

Por el lado de los europeos, el director técnico Luis de la Fuente respira con mayor tranquilidad de cara al inicio de las acciones de la tarde; a pesar de haber encendido las alarmas en la semana con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando de manera diferenciada, el panorama se aclaró. España alcanzó la segunda final mundialista de su historia respaldada por una campaña implacable, tras ganar todos sus duelos de eliminación directa en los 90 minutos reglamentarios y recibir apenas un gol en siete compromisos.