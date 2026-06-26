Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Jordania
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo a la Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026.
La Selección Argentina enfrenta este sábado desde las 23 horas a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con la expectativa de cerrar la fase con puntaje ideal pero sin poner en riesgo el liderazgo de la zona.
El partido se juega desde las 23 horas de la Argentina en el Kansas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+, sin necesidad de pasar por plataformas como Fútbol libre o Pelota libre.
La certeza para el conjunto de Lionel Scaloni es que ya tiene su lugar confirmado en el grupo y por lo tanto en los 16vos de final. Encara el encuentro ya conociendo a su rival en el primero de los cruces mano a mano, por lo que se descarta que el entrenador cuida piezas pensando en el próximo viernes.
En este contexto, el DT buscará darle rodaje a futbolistas como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi, quienes todavía no debutaron; y a otros como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, que llegaron tocados a la cita y que hasta ahora sumaron pocos minutos.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Jordania, sin fútbol libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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