A qué hora juega la Selección Argentina ante Inglaterra

Enfrente estará la Inglaterra de Thomas Tuchel, que también viene de un extenuante alargue frente a Noruega y de eliminar al local, México, en una atmósfera hostil, comandada en cancha por sus dos máximas figuras: Jude Bellingham y Harry Kane.

A qué hora juega la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido se juega desde las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.