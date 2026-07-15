A qué hora juega la Selección Argentina ante Inglaterra
El conjunto nacional juega este miércoles el trascendental partido por las semifinales del Mundial 2026. Espera España.
Tras un camino sumamente desgastante que incluyó dos prórrogas consecutivas, la Selección Argentina disputará este miércoles 15 de julio una nueva semifinal del Mundial 2026 en el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante Inglaterra, por un lugar en la gran final del certamen.
El trascendental encuentro, que definirá al rival de España en la gran final de la Copa del Mundo 2026, contará con la transmisión en vivo de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+ y el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.
"Es solo un partido", intentó desdramatizar Lionel Scaloni luego de la agónica clasificación por penales ante Suiza. Sin embargo, sus declaraciones no logran ocultar que se trata de un cruce histórico y de altísima tensión que, tal como advirtió Julián Álvarez, promete estar "cargado de chimichurri".
Fiel a su estilo hermético, el entrenador de Pujato evalúa patear el tablero y meter mano en la formación inicial para refrescar el juego colectivo ante un rival de extrema jerarquía.
Entre las variantes que baraja el cuerpo técnico, se especula con la posible salida de Rodrigo De Paul para darle pista al ingreso de Nicolás González, Giuliano Simeone o Nicolás Otamendi; en tanto que el lateral derecho mantiene la clásica puja entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. La elección de los nombres determinará también el esquema táctico que parará el DT para anular el poderío británico.
Enfrente estará la Inglaterra de Thomas Tuchel, que también viene de un extenuante alargue frente a Noruega y de eliminar al local, México, en una atmósfera hostil, comandada en cancha por sus dos máximas figuras: Jude Bellingham y Harry Kane.
A qué hora juega la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
El partido se juega desde las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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