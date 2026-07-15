Los jugadores de la Selección Argentina que juegan en la Premier League y conocen a los rivales
En total son seis los jugadores argentinos que militan en la liga de Inglaterra. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Selección Argentina se juega este miércoles el pase a la final del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales del torneo. El ganador del encuentro definirá el título frente a España, que ya aseguró su lugar en la definición tras vencer 2 a 0 a Francia.
En la previa de este decisivo cruce, varios futbolistas argentinos cuentan con una ventaja: conocen de cerca a gran parte del plantel inglés por su experiencia en la Premier League. En total, seis jugadores dirigidos por Lionel Scaloni se desempeñan actualmente en el fútbol inglés y compartieron cancha o enfrentaron en numerosas oportunidades a varias de las figuras del conjunto europeo.
Los jugadores argentinos que militan en la Premier League
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Marcos Senesi (Tottenham)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
Una experiencia que puede marcar la diferencia
La presencia de varios argentinos en la Premier League les permitió conocer de cerca a buena parte del plantel inglés. A lo largo de las últimas temporadas se enfrentaron en repetidas ocasiones a futbolistas como Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Harry Maguire y Dominic Solanke.
Además de conocer a esos jugadores, están acostumbrados a un campeonato de alta intensidad, con un ritmo de juego y una exigencia física similares a las que propone Inglaterra. Entre ellos se destaca el "Cuti" Romero, compañero de Solanke en Tottenham.
También serán piezas clave Mac Allister, una de las figuras de Liverpool, y Fernández, capitán de Chelsea, mientras que "Licha" Martínez, Senesi y el "Dibu" Martínez completan el grupo de argentinos que militan en el fútbol inglés y buscarán aportar toda esa experiencia en la semifinal.
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