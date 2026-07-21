Ángel Correa está a un paso de River: qué falta para que juegue en el Millonario
El campeón del mundo con la Selección argentina tiene encaminada su llegada al equipo de Eduardo Coudet y podría firmar contrato hasta diciembre de 2029.
River está muy cerca de concretar uno de los grandes golpes del mercado de pases. Ángel Correa tiene encaminada su llegada al Millonario luego de que Tigres de México y el club de Núñez alcanzaran un principio de entendimiento por su transferencia.
La información fue revelada por el periodista Germán García Grova, quien aseguró que las partes ya avanzaron de manera significativa en la negociación y que únicamente restan pulir algunos detalles para cerrar la operación. De concretarse, el delantero firmará contrato con River hasta diciembre de 2029.
Las negociaciones vienen desarrollándose desde hace varios días. Incluso, dirigentes del Millonario mantuvieron una reunión con Agustín Jiménez, representante del futbolista, en la ciudad de Atlanta, mientras se disputaba el Mundial 2026. El encuentro dejó buenas sensaciones y permitió acercar posiciones entre las partes.
Ángel Correa está a un paso de River: Tigres y el Millonario llegaron a un principio de acuerdo
Según trascemdió en las últimas horas, todos los caminos conducen a que Ángel Correa se convierta en nuevo jugador de River, aunque todavía quedan algunos aspectos por resolver antes de poder dar por cerrada la transferencia. El campeón del mundo con la Selección argentina viene de disputar la última temporada en Tigres, club al que llegó a mediados de 2025 tras una extensa y exitosa etapa en el fútbol europeo. Ahora, a sus 31 años, está cada vez más cerca de cumplir uno de los grandes deseos del mercado argentino: volver al país para vestir la camiseta del Millonario.
En caso de concretarse la operación, Eduardo Coudet sumará un futbolista de jerarquía internacional para afrontar un segundo semestre cargado de objetivos, en el que River buscará pelear el Torneo Clausura y avanzar en la Copa Sudamericana. Todo indica que la novela está entrando en su recta final y que Ángel Correa está a apenas unos detalles de convertirse en nuevo refuerzo de River.
Así está el mercado de pases de River hasta el momento
- Nicolás Otamendi
- Mauro Arambarri
- Rafael Santos Borré
- Giovanni González
- Lucas Beltrán
- Ángel Correa
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