Ángel Correa está a un paso de River: qué falta para que juegue en el Millonario

Ángel Correa está a un paso de River: Tigres y el Millonario llegaron a un principio de acuerdo

Según trascemdió en las últimas horas, todos los caminos conducen a que Ángel Correa se convierta en nuevo jugador de River, aunque todavía quedan algunos aspectos por resolver antes de poder dar por cerrada la transferencia. El campeón del mundo con la Selección argentina viene de disputar la última temporada en Tigres, club al que llegó a mediados de 2025 tras una extensa y exitosa etapa en el fútbol europeo. Ahora, a sus 31 años, está cada vez más cerca de cumplir uno de los grandes deseos del mercado argentino: volver al país para vestir la camiseta del Millonario.