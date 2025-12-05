A qué hora y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1
El pilarense se enfrenta a la fecha final en Yas Marina con un claro desafío: revertir su racha irregular para concluir el calendario con una actuación convincente.
Este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto se enfrenta a su última oportunidad de 2025 para demostrar su potencial. Tras un paso complicado por Qatar (con un 14° puesto como mejor resultado), el piloto argentino debe enfocarse en entregar una actuación convincente a bordo del Alpine A525 en el circuito de Yas Marina.
La fecha final es crucial para la evaluación anual de pilotos y equipos. Colapinto, que ha tenido un campeonato de intenso aprendizaje, buscará capitalizar su rendimiento en un trazado que suele permitir mejoras técnicas gracias al volumen de datos acumulados.
Pese a que el rendimiento de Alpine ha sido inconsistente, el joven de Pilar ha mostrado destellos de adaptación (como su 12° lugar en Zandvoort) alternando buenas sensaciones con dificultades estructurales, errores de pit stop y problemas de fiabilidad. Ahora, el objetivo es dejar una buena impresión final.
El Gran Premio de Abu Dhabi, con sus 5 kilómetros, 16 curvas y dos zonas de DRS, será una prueba determinante de gestión. Más allá de quién ostente el récord de vuelta (actualmente Kevin Magnussen, 2024, con 1:25.637) o el ganador del año pasado (Lando Norris), la meta del argentino es clara: demostrar solidez, consistencia y un ritmo de carrera impecable.
Dado que Alpine ya tiene la mira puesta en 2026, esta última carrera en Yas Marina trasciende un simple cierre de calendario. Es la vitrina ideal para que Colapinto ratifique su valía, complete un fin de semana sin errores y se posicione como una pieza clave para el futuro del equipo. Para el joven de Pilar, esta es la oportunidad definitiva para reafirmar su potencial y aspirar a un rol más influyente en la próxima temporada.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
Sábado 6 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
Una por una, todas las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025
1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
3- GP de España: llegó en el 15° lugar
4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19
13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar
14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar
15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17
16- GP de México: terminó en el puesto 16
17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó
18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15
19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar
20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20
21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar
22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
