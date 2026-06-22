A quién saludó Lionel Messi después del segundo gol contra Austria en el Mundial 2026
Tras la gran victoria frente a Austria, la imagen viral dejó un gran interrogante: a quién saludó Lionel Messi. Se supo que es un periodista de TyC Sports.
La emoción invadió el AT&T Stadium tras una nueva presentación del equipo nacional. En medio de los festejos, una imagen captó la atención de todos cuando Lionel Messi se acercó a uno de los carteles publicitarios. El destinatario de ese gesto tan especial resultó ser el reconocido periodista Joaquín Bruno de la señal deportiva TyC Sports.
El rol de Joaquín Bruno y el tierno mensaje de su pareja tras el saludo de Lionel Messi
El comunicador es una de las caras más conocidas de la televisión actual. Además de desempeñarse en DSports Radio, brilla como uno de los panelistas más destacados en Presión Alta, el programa más visto de la señal. Sus colegas siempre destacan que sabe mucho de fútbol, una experiencia que forjó durante sus años cubriendo el día a día de Racing y comentando diversos encuentros de primer nivel. Estar presente en el estadio para la transmisión de las 14 horas frente a Austria fue un momento que nunca olvidará.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el cronista compartió su inmensa alegría por estar cubriendo a La Scaloneta en su duro camino hacia la anhelada clasificación. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de aliento y felicitaciones por parte de sus colegas y amigos, destacando mensajes que le remarcaban con euforia que había conseguido "la mejor foto de su vida hermano". Sin embargo, las palabras que más resonaron llegaron por parte de su círculo más íntimo.
En ese contexto de pura alegría y consagración profesional en el Mundial 2026, la periodista y locutora pampeana Cecilia Franco decidió expresarle todo su apoyo públicamente. La comunicadora, que cuenta con una destacada trayectoria pasando por medios de gran prestigio como TNT Sports y Radio Continental, no dudó en dejarle un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Mi orgullo. Te amo amor de vida", escribió la creadora de contenido, coronando una jornada verdaderamente perfecta para el enviado especial.
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