A quién saludó Lionel Messi después del segundo gol contra Austria en el Mundial 2026

El rol de Joaquín Bruno y el tierno mensaje de su pareja tras el saludo de Lionel Messi

El comunicador es una de las caras más conocidas de la televisión actual. Además de desempeñarse en DSports Radio, brilla como uno de los panelistas más destacados en Presión Alta, el programa más visto de la señal. Sus colegas siempre destacan que sabe mucho de fútbol, una experiencia que forjó durante sus años cubriendo el día a día de Racing y comentando diversos encuentros de primer nivel. Estar presente en el estadio para la transmisión de las 14 horas frente a Austria fue un momento que nunca olvidará.