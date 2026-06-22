Doblete de Lionel Messi sobre la hora: el gol en la última jugada para el 2-0 de la Selección Argentina
Lionel Messi volvió a aparecer en el cierre del partido, marcó el 2-0 ante Austria y llegó a 5 goles en 2 partidos en el Mundial 2026.
Lionel Messi volvió a tener la última palabra y selló el triunfo de la Selección Argentina ante Austria con un gol en la jugada final del partido, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El capitán apareció una vez más en el momento justo y marcó el 2-0 para la Albiceleste en Dallas.
La acción fue una contra letal iniciada por el propio Messi, que condujo con espacios y aceleró para atacar a una defensa austríaca desacomodada. El rosarino abrió la jugada para Julián Álvarez, que definió pero no pudo convertir. El rebote le quedó a Leandro Paredes, que volvió a habilitar al 10 dentro del área. Allí, el 10 se tomó un segundo para encontrar el hueco, remató y, tras una nueva respuesta del arquero, capturó el rebote para empujar la pelota y estampar el 2-0 definitivo en la última acción de la noche.
Doblete de Messi sobre la hora: gol en la última jugada y 2-0 de Argentina ante Austria
Con este doblete frente a Austria, Messi cerró otra noche consagratoria en la Copa del Mundo. El capitán argentino ya había marcado el 1-0 en el mismo partido y, con el tanto sobre el cierre, alcanzó los 5 goles en 2 partidos en este Mundial 2026, cifra que lo convierte en el máximo goleador del torneo hasta el momento.
La marca del rosarino se suma a una seguidilla impresionante: venía de convertir un hat-trick ante Argelia en el debut y ahora volvió a ser determinante con un doblete frente a Austria, en un arranque arrollador de la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Además del peso en el resultado, el nuevo gol volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo, en un torneo en el que ya rompió el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales y sigue escribiendo capítulos memorables con la camiseta argentina.
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