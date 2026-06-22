Doblete de Lionel Messi sobre la hora: el gol en la última jugada para el 2-0 de la Selección Argentina

La marca del rosarino se suma a una seguidilla impresionante: venía de convertir un hat-trick ante Argelia en el debut y ahora volvió a ser determinante con un doblete frente a Austria, en un arranque arrollador de la Selección en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Además del peso en el resultado, el nuevo gol volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo, en un torneo en el que ya rompió el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales y sigue escribiendo capítulos memorables con la camiseta argentina.