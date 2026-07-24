El gesto de Álvaro Montero antes de su estreno en Boca que despertó curiosidad
El arquero colombiano debutó con la camiseta del Xeneize en el triunfo sobre O'Higgins por la Copa Sudamericana y llamó la atención por un particular movimiento frente a las cámaras.
El debut de Álvaro Montero con la camiseta de Boca dejó más de un motivo para hablar. Además de mantener el arco en cero en la victoria por 1-0 frente a O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el arquero colombiano protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales por un llamativo gesto que realizó instantes antes del comienzo del encuentro.
Mientras los futbolistas esperaban el tradicional saludo protocolar entre ambos equipos en La Bombonera, las cámaras enfocaron a Montero, quien levantó su mano derecha y flexionó repetidamente el dedo índice mientras miraba directamente al lente. La imagen generó múltiples interpretaciones entre los hinchas y usuarios de redes sociales, ya que algunos creyeron que simulaba el disparo de un arma.
El significado del peculiar gesto de Álvaro Montero antes de su debut en Boca
Sin embargo, el significado es completamente distinto. El propio arquero había explicado tiempo atrás que ese movimiento nació como un código personal junto a su hija y posteriormente fue adoptado por los hinchas de Millonarios de Bogotá durante su exitoso paso por el club colombiano. Con el tiempo, el gesto terminó convirtiéndose en una especie de sello personal que ahora trasladó a su nueva etapa en Boca.
Curiosamente, durante su breve paso por Vélez, donde también conquistó la Supercopa Argentina, Montero prácticamente no utilizó ese símbolo. En cambio, decidió recuperarlo desde su estreno oficial con el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, marcando así el inicio de un nuevo ciclo en el fútbol argentino.
El arquero llegó a Boca luego de que la institución desembolsara aproximadamente cuatro millones de dólares por su pase, en una apuesta importante de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar un puesto que había quedado debilitado tras la lesión ligamentaria de rodilla sufrida por Agustín Marchesín. Montero respondió con una actuación segura en su presentación oficial.
Más allá de la tranquilidad que transmitió durante buena parte del encuentro, tuvo una intervención decisiva en el primer tiempo, cuando el marcador todavía permanecía igualado. Martín Sarrafiore sacó un potente remate de zurda desde la puerta del área y el colombiano reaccionó con un notable reflejo para evitar la caída de su arco, una acción que provocó la ovación de los hinchas presentes en La Bombonera.
¿Qué dijo el arquero colombiano tras su debut en el arco xeneize?
Después del triunfo, Montero expresó su satisfacción por el estreno con la camiseta azul y oro y destacó la importancia de comenzar ganando. "La verdad es que pasó todo muy rápido. Pero disfrutando cada momento que se puede presentar y con la gente también. Ganar siempre es bueno para mejorar, crecer y ganar confianza. Espero que sigamos ganando seguido", afirmó.
El arquero de 31 años llegó a Boca después de una extensa carrera que incluyó pasos por São Caetano, San Lorenzo, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Millonarios y Vélez. Además, integró el plantel de la selección colombiana en el Mundial 2026 como suplente de Camilo Vargas y suma varios títulos tanto a nivel local como internacional.
Su incorporación también tiene una historia particular. Según trascendió, años atrás el histórico arquero Óscar Córdoba le había recomendado a Juan Román Riquelme seguir de cerca al guardameta cuando todavía se destacaba en Deportes Tolima. Esa sugerencia quedó archivada durante un tiempo hasta que la lesión de Marchesín y las dudas que dejó Leandro Brey terminaron acelerando la búsqueda de un nuevo arquero.
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