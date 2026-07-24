El gesto de Álvaro Montero antes de su estreno en Boca que despertó curiosidad

El arquero llegó a Boca luego de que la institución desembolsara aproximadamente cuatro millones de dólares por su pase, en una apuesta importante de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar un puesto que había quedado debilitado tras la lesión ligamentaria de rodilla sufrida por Agustín Marchesín. Montero respondió con una actuación segura en su presentación oficial.

Más allá de la tranquilidad que transmitió durante buena parte del encuentro, tuvo una intervención decisiva en el primer tiempo, cuando el marcador todavía permanecía igualado. Martín Sarrafiore sacó un potente remate de zurda desde la puerta del área y el colombiano reaccionó con un notable reflejo para evitar la caída de su arco, una acción que provocó la ovación de los hinchas presentes en La Bombonera.

¿Qué dijo el arquero colombiano tras su debut en el arco xeneize?

Después del triunfo, Montero expresó su satisfacción por el estreno con la camiseta azul y oro y destacó la importancia de comenzar ganando. "La verdad es que pasó todo muy rápido. Pero disfrutando cada momento que se puede presentar y con la gente también. Ganar siempre es bueno para mejorar, crecer y ganar confianza. Espero que sigamos ganando seguido", afirmó.

El arquero de 31 años llegó a Boca después de una extensa carrera que incluyó pasos por São Caetano, San Lorenzo, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Millonarios y Vélez. Además, integró el plantel de la selección colombiana en el Mundial 2026 como suplente de Camilo Vargas y suma varios títulos tanto a nivel local como internacional.

Su incorporación también tiene una historia particular. Según trascendió, años atrás el histórico arquero Óscar Córdoba le había recomendado a Juan Román Riquelme seguir de cerca al guardameta cuando todavía se destacaba en Deportes Tolima. Esa sugerencia quedó archivada durante un tiempo hasta que la lesión de Marchesín y las dudas que dejó Leandro Brey terminaron acelerando la búsqueda de un nuevo arquero.