Abuso sexual en Boca: la Justicia confirmó la condena contra el entrenador de fútbol femenino Jorge Martínez
La Cámara de Casación rechazó la apelación de la defensa y ratificó la pena de un año de prisión en suspenso contra el exdirector técnico.
La Justicia confirmó la condena contra Jorge Daniel Martínez, el exentrenador del fútbol femenino de Boca que fue declarado culpable de abuso sexual simple contra Florencia Marco. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la pena de un año de prisión en suspenso que había sido dictada en abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.
Los camaristas Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Días votaron por rechazar los planteos de la defensa, mientras que Daniel Morin se abstuvo de emitir su voto. De esta manera, quedó ratificada la responsabilidad penal del exentrenador por un episodio ocurrido el 30 de marzo de 2022 en el complejo deportivo Pedro Pompilio, en Casa Amarilla, cuando Marco se desempeñaba como jefa de prensa del fútbol femenino xeneize.
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Martínez se acercó por detrás a la trabajadora mientras conversaba con las futbolistas Yamila Rodríguez y Noelia Espíndola, le realizó un tocamiento en uno de sus glúteos por encima de la ropa y luego le sacó el teléfono celular que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón.
Según la reconstrucción incorporada a la sentencia, el entrenador le dijo: "Tomá, acá guardás todos tus secretos". Marco reaccionó inmediatamente y le exigió que no volviera a tocarla, mientras que Martínez se retiró del lugar riéndose.
La condena original, dictada el 10 de abril de 2024, también estableció una serie de obligaciones que el exdirector técnico deberá cumplir durante tres años. Entre ellas figuran realizar un taller de integridad sexual, completar 300 horas de tareas comunitarias no remuneradas en Cáritas, fijar residencia bajo supervisión judicial y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante.
Los argumentos de la defensa de Jorge Martínez
Durante el proceso de apelación, la defensa del exentrenador cuestionó la valoración de las pruebas realizada durante el juicio y solicitó su absolución o, de manera subsidiaria, la revocación de la sentencia. Entre sus argumentos, sostuvo que los testigos presentes no habían observado directamente el tocamiento denunciado por Marco y cuestionó la imparcialidad del magistrado que intervino en el debate oral.
Sin embargo, los camaristas rechazaron los planteos y consideraron que no existían motivos suficientes para modificar la resolución de primera instancia. La fiscalía, por su parte, había solicitado que se confirmara la condena, al considerar que el relato de la denunciante se había mantenido consistente durante el proceso y encontraba respaldo en otros testimonios y elementos incorporados a la causa.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por Florencia Marco en marzo de 2023. La entonces jefa de prensa del fútbol femenino de Boca había señalado que sufría situaciones de acoso y abuso por parte de Martínez desde comienzos de 2022, cuando el exfutbolista estaba al frente del plantel profesional.
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