Los argumentos de la defensa de Jorge Martínez

Durante el proceso de apelación, la defensa del exentrenador cuestionó la valoración de las pruebas realizada durante el juicio y solicitó su absolución o, de manera subsidiaria, la revocación de la sentencia. Entre sus argumentos, sostuvo que los testigos presentes no habían observado directamente el tocamiento denunciado por Marco y cuestionó la imparcialidad del magistrado que intervino en el debate oral.

Sin embargo, los camaristas rechazaron los planteos y consideraron que no existían motivos suficientes para modificar la resolución de primera instancia. La fiscalía, por su parte, había solicitado que se confirmara la condena, al considerar que el relato de la denunciante se había mantenido consistente durante el proceso y encontraba respaldo en otros testimonios y elementos incorporados a la causa.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada por Florencia Marco en marzo de 2023. La entonces jefa de prensa del fútbol femenino de Boca había señalado que sufría situaciones de acoso y abuso por parte de Martínez desde comienzos de 2022, cuando el exfutbolista estaba al frente del plantel profesional.