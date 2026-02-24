Achraf Hakimi va a juicio por abuso sexual: solicitaron 15 años de prisión
El defensor del PSG será juzgado por un presunto abuso ocurrido en 2023 en su domicilio de las afueras de París. La acusación sostiene que existen “indicios sólidos”, mientras que el futbolista niega los hechos.
El lateral de Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, deberá comparecer ante la Justicia francesa tras la decisión de la Fiscalía de Nanterre de elevar a juicio la causa por presunta violación iniciada en febrero de 2023. El Ministerio Público reclama una pena de 15 años de prisión para el internacional marroquí, quien ha rechazado de manera tajante las acusaciones desde el primer momento.
Los hechos denunciados se remontan al 26 de febrero de 2023. Según la versión de la joven de 24 años que radicó la denuncia, ambos se conocieron a través de Instagram en enero de ese año y, semanas más tarde, el futbolista la invitó a su domicilio en las afueras de París. La mujer sostuvo que se trasladó en un vehículo solicitado por el propio jugador y que, una vez en la vivienda, fue víctima de una agresión sexual.
De acuerdo con su relato, el futbolista habría cometido “una penetración con los dedos” pese a su negativa expresa. La denunciante afirmó que pidió que se detuviera, sin éxito, y que logró liberarse tras propinarle una patada antes de enviar un mensaje de auxilio a una amiga, quien acudió al lugar. En aquel momento, el PSG se encontraba concentrado para disputar un clásico ante el Olympique de Marsella, pero Hakimi no participaba por lesión.
Su entonces esposa, la actriz española Hiba Abouk, se hallaba fuera de Francia junto a sus hijos. Días después de la denuncia, el jugador fue formalmente imputado por violación, aunque el juez determinó que continuara en libertad bajo control judicial. No se le retiró el pasaporte, por lo que pudo seguir viajando con el equipo, aunque se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia el debate oral. El caso se enmarca en un contexto de creciente sensibilidad pública frente a las denuncias por violencia sexual en el deporte de élite, donde la presunción de inocencia convive con el escrutinio social permanente. Ahora, será el tribunal el encargado de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del futbolista en un proceso que promete alta exposición mediática.
El descargo de Hakimi tras el avance de la denuncia por violación
Tras hacerse pública la investigación, Hakimi utilizó sus redes sociales para fijar postura: “Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”.
Más atrás, en una entrevista concedida a Canal+ en septiembre de 2025, reiteró que confía plenamente en el proceso judicial y deslizó que la denuncia respondería a un intento de extorsión económica.
