Achraf Hakimi va a juicio por abuso sexual: solicitaron 15 años de prisión

El descargo de Hakimi tras el avance de la denuncia por violación

Tras hacerse pública la investigación, Hakimi utilizó sus redes sociales para fijar postura: “Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”.

Más atrás, en una entrevista concedida a Canal+ en septiembre de 2025, reiteró que confía plenamente en el proceso judicial y deslizó que la denuncia respondería a un intento de extorsión económica.