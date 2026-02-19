Adam Bareiro será nuevo refuerzo de Boca: los detalles
El Xeneize acordó la llegada del delantero por US$3 millones tras negociar con Fortaleza. El paraguayo firmará por tres años y llega por el cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia.
Boca cerró la incorporación de Adam Bareiro como nuevo refuerzo tras acordar con Fortaleza la compra del delantero por US$3 millones. El atacante paraguayo de 29 años llegará gracias al cupo especial por la lesión de Rodrigo Battaglia y el viernes se realizará la revisión médica.
Fortaleza aceptó la oferta del Xeneize por la totalidad del pase del delantero, en una negociación que se resolvió a contrarreloj, ya que este jueves vence el plazo para incorporar por la lesión extraordinaria de Rodrigo Battaglia. Aunque el mercado de pases en Argentina ya cerró, la situación del volante le abrió una ventana especial al club de la Ribera.
En un principio, el club brasileño pretendía US$2 millones por el 50% de la ficha del paraguayo, pero Boca se mantuvo firme en su propuesta y finalmente logró quedarse con el 100% de los derechos económicos en una operación que asciende a US$3 millones.
Los detalles del pase de Adam Bareiro y el dinero para River
De ese monto total, el 50% le corresponde a River, socio de Fortaleza en la ficha del delantero, aunque sin injerencia en la operación por no poseer los derechos federativos. De esta manera, el Millonario recibirá US$1.500.000. River había adquirido a Bareiro en 2024 tras comprarle la ficha a San Lorenzo por US$2.500.000 brutos a la firma y otros US$2.000.000 por objetivos. Sin embargo, el atacante no convirtió goles en 16 partidos y luego fue cedido a Al-Rayyan, de Qatar. A mediados del año pasado, el club de Núñez vendió el 50% de su pase a Fortaleza por US$3.200.000.
En el plano personal, Boca ya acordó las condiciones contractuales con el futbolista, que firmará por tres años con opción de extender el vínculo por uno más. Si no surgen imprevistos, este viernes arribará al país para realizarse la revisión médica y, posteriormente, será oficializado como el tercer refuerzo de 2026.
Bareiro, con pasado en San Lorenzo, hizo fuerza interna para concretar su salida y hasta tuvo un guiño público hacia Juan Román Riquelme en la victoria de Fortaleza ante Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense. Tras marcar el 2 a 0, celebró con el tradicional Topo Gigio.
En lo que va de 2026, el delantero lleva cuatro goles en ocho partidos, tres de ellos convertidos en sus últimas cuatro presentaciones. Desde su llegada al club brasileño hace ocho meses disputó 31 encuentros, anotó 11 tantos y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse rápidamente del puesto en un equipo que perdió la categoría y buscará regresar al Brasileirao esta temporada.
