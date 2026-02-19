Adam Bareiro será nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Bareiro, con pasado en San Lorenzo, hizo fuerza interna para concretar su salida y hasta tuvo un guiño público hacia Juan Román Riquelme en la victoria de Fortaleza ante Ferroviario por las semifinales del Campeonato Cearense. Tras marcar el 2 a 0, celebró con el tradicional Topo Gigio.

En lo que va de 2026, el delantero lleva cuatro goles en ocho partidos, tres de ellos convertidos en sus últimas cuatro presentaciones. Desde su llegada al club brasileño hace ocho meses disputó 31 encuentros, anotó 11 tantos y dio dos asistencias, números que le permitieron adueñarse rápidamente del puesto en un equipo que perdió la categoría y buscará regresar al Brasileirao esta temporada.