Adiós a José Sanfilippo: el cruce con Diego Maradona que generó el "lástima a nadie"

La inolvidable respuesta: "Lástima a nadie"

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El pico máximo de esta tensión se vivió en la pantalla chica, durante una recordada emisión del programa El Equipo de Primera, conducido por Fernando Niembro. Mientras Sanfilippo mantenía una fuerte discusión en vivo con Oscar Ruggeri, Maradona intervino y lanzó una frase que se transformó en parte del vocabulario popular: "Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca y lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero lástima a nadie".

A pesar de los históricos y tensos cruces, tras la muerte de Maradona, "El Nene" decidió dejar las disputas de lado y reconoció públicamente que el Diez "fue un jugador extraterrestre".

Curiosamente, su perfil confrontativo con Diego contrastó siempre con su profunda admiración por Lionel Messi, a quien siempre consideró el mejor, rechazando cualquier intento de comparación entre ambos ídolos: "Hay que dejarse de joder con las comparaciones. A la gente hay que recordarle que Maradona ganó una Copa, pero también perdió tres. Todos pueden ganar, pero pasan los años y Leo sigue siendo el mejor".