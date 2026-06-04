Adiós a José Sanfilippo: el cruce con Diego Maradona que generó el "lástima a nadie"
El máximo goleador de San Lorenzo, José Sanfilippo, falleció a los 91 años. Su trayectoria estuvo marcada también por sus polémicas mediáticas.
El fútbol argentino despide a una de sus figuras más emblemáticas y controversiales. José Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires a los 91 año. "El Nene", fue un delantero letal que se convirtió en el ídolo y máximo artillero de San Lorenzo, además de representar a la Selección Argentina en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.
Sin embargo, su figura trascendió largamente los campos de juego debido a su alto perfil mediático y sus declaraciones sin filtro, las cuales lo llevaron a protagonizar acalorados y recordados debates en la televisión nacional.
El histórico enfrentamiento con Diego Maradona
Si hubo una rivalidad televisiva que quedó grabada para siempre en la memoria futbolera fue la que mantuvo con Diego Armando Maradona. Durante años, Sanfilippo cuestionó al capitán del equipo campeón en México 1986. Uno de los momentos más polémicos de su carrera frente a los micrófonos fue cuando intentó minimizar el mítico "Gol del Siglo" ante Inglaterra.
"El segundo gol de Maradona frente a los británicos fue en contra. El último toque no es de él, fue de un inglés", llegó a afirmar sin tapujos, atribuyéndole la definición final al defensor Terry Butcher.
Además de calificar al Diez como "enfermo y mentiroso" en distintas entrevistas, Sanfilippo sostenía permanentemente que el título mundial no había sido un logro exclusivo de Maradona, remarcando la importancia de compañeros de primer nivel como Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.
La inolvidable respuesta: "Lástima a nadie"
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El pico máximo de esta tensión se vivió en la pantalla chica, durante una recordada emisión del programa El Equipo de Primera, conducido por Fernando Niembro. Mientras Sanfilippo mantenía una fuerte discusión en vivo con Oscar Ruggeri, Maradona intervino y lanzó una frase que se transformó en parte del vocabulario popular: "Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca y lo querés pelear, pelealo, tenele bronca. Pero lástima a nadie".
A pesar de los históricos y tensos cruces, tras la muerte de Maradona, "El Nene" decidió dejar las disputas de lado y reconoció públicamente que el Diez "fue un jugador extraterrestre".
Curiosamente, su perfil confrontativo con Diego contrastó siempre con su profunda admiración por Lionel Messi, a quien siempre consideró el mejor, rechazando cualquier intento de comparación entre ambos ídolos: "Hay que dejarse de joder con las comparaciones. A la gente hay que recordarle que Maradona ganó una Copa, pero también perdió tres. Todos pueden ganar, pero pasan los años y Leo sigue siendo el mejor".
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