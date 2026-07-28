Fue promesa de River y también es un héroe de Malvinas: de qué jugador se trata
La falta de minutos en el "Millonario" lo llevó a buscar continuidad fuera del país. En Chile encontró su mejor versión y fue protagonista en Colo Colo, donde conquistó la Recopa Sudamericana. Los detalles en la nota.
Gustavo De Luca fue uno de los pocos futbolistas argentinos que llegó a la élite del deporte después de haber sido convocado para combatir en la Guerra de Malvinas.
Formado en River Plate, tuvo pasos por Nueva Chicago y All Boys, aunque la falta de minutos lo obligó a curzar la Cordillera de los Andes en busca de minutos en Colo Colo. Allí se convirtió en uno de los grandes referentes luego de conquistar la Recopa Sudamericana en la década del 90.
Gustavo De Luca y su paso por el fútbol
Surgido de las divisiones juveniles de River, integró una camada que tuvo como compañeros a figuras como Sergio Goycochea y Néstor Gorosito, pero su desarrollo se vio interrumpido cuando debió participar en la Guerra de Malvinas.
Durante la contienda sufrió una herida de bala que dejó consecuencias físicas, aunque logró retomar el sueño de triunfar en el fútbol al volver al país. Si bien pudo debutar en la Primera del "Millonario", una lesión en una de sus rodillas lo obligó a buscar minutos tras la poca continuidad.
Luego pasar por Nueva Chicago y All Boys, vivió sus mejores momentos como profesional en Chile. Allí defendió la camiseta de Santiago Wanderers y Colo Colo, club con el que consiguió uno de los títulos más importantes de su trayectoria al ganar la Recopa Sudamericana de 1992.
Su vida después del retiro
Luego de retirarse del fútbol profesional, De Luca inició una nueva etapa vinculada al sector inmobiliario. Lejos de la competencia y las exigencias del deporte, encontró una actividad que le permitió llevar una vida más tranquila y dedicar mayor tiempo a su familia.
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