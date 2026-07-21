Lisandro Martínez, tras la final ante España: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

El defensor, que debió abandonar el partido decisivo por una molestia muscular en el primer tiempo, expresó su tristeza por no haber podido levantar el trofeo, aunque destacó el orgullo que siente por haber representado al país junto a sus compañeros: "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la Copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", comenzó escribiendo el zaguero argentino.