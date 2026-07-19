No vuelven todos los jugadores de la Selección Argentina: AFA detalló cómo es el regreso

El comunicado, que estuvo centrado en agradecer "a cada argentino que acompañó al equipo" y en destacar un "vínculo que trasciende cualquier resultado", llamó la atención también por obviar por completo las declaraciones del presidente Javier Milei, quien horas antes había ofrecido decretar feriado nacional y poner a disposición la Casa Rosada según lo que resolviera el grupo.

Con un plantel atomizado en distintos vuelos internacionales, la posibilidad de un festejo masivo unificado con la totalidad de las estrellas quedó virtualmente descartada.