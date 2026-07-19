No vuelven todos los jugadores de la Selección Argentina: AFA detalló cómo es el regreso
En un comunicado oficial donde agradeció el apoyo de los hinchas, la casa matriz del fútbol argentino reveló la logística del viaje de vuelta.
A diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando la delegación campeona del mundo voló de manera compacta desde Doha hacia Buenos Aires para encarar una histórica caravana popular, esta vez la vuelta de la Selección Argentina será dividida, de acuerdo con el comunicado que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En un emotivo mensaje institucional difundido tras la final del Mundial 2026, la casa madre del fútbol argentino confirmó que no todo el plantel regresará al país.
La entidad explicó que, tras el desgaste de la competencia en Norteamérica y el inicio inminente de los calendarios europeos, varios futbolistas emprendieron el viaje de manera directa desde los Estados Unidos hacia sus lugares de vacaciones o para reincorporarse a los entrenamientos de sus respectivos clubes.
La Selección Argentina regresa al país tras el Mundial 2026
De acuerdo a lo informado por el organismo con sede en Viamonte, el contingente que volará hacia territorio nacional estará compuesto por Lionel Scaloni, el cuerpo técnico, miembros del staff y solo un grupo reducido de jugadores, con un arribo estimado a Ezeiza para este lunes alrededor de las 17:00 horas.
De momento, no trascendieron los nombres de los jugadores que volarán de regreso hacia el país tras la Copa del Mundo, aunque se descarta que estarán Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los dos del fútbol local.
El comunicado, que estuvo centrado en agradecer "a cada argentino que acompañó al equipo" y en destacar un "vínculo que trasciende cualquier resultado", llamó la atención también por obviar por completo las declaraciones del presidente Javier Milei, quien horas antes había ofrecido decretar feriado nacional y poner a disposición la Casa Rosada según lo que resolviera el grupo.
Con un plantel atomizado en distintos vuelos internacionales, la posibilidad de un festejo masivo unificado con la totalidad de las estrellas quedó virtualmente descartada.
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