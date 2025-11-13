Copa Libertadores 2026: quiénes serían los probables rivales del club que juegue el Repechaje

Los cruces se definirán por sorteo, con partidos de ida y vuelta, y los cuatro vencedores finales obtendrán el pase a la fase de grupos. Los perdedores, en tanto, serán reubicados en la Copa Sudamericana. De esta manera, el cierre del Clausura no solo definirá campeonatos y descensos, sino también el futuro internacional de varios clubes argentinos que sueñan con llegar a la máxima cita continental.