Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo - Sarmiento por el Torneo Clausura.
Este sábado, a partir de las 19:30, San Lorenzo recibe en el Nuevo Gasómetro a Sarmiento, en un partido correspondiente a la últimas fecha del Torneo Clausura. El equipo a cargo de Damián Ayude consiguió no perder tres partidos, lo que le sirvió para meterse a los octavos de final del campeonato, mientras que el visitante se aseguró la permanencia y buscará su lugar en la próxima instancia.
El árbitro asignado para este duelo fue Nicolás Lamolina, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Pablo Loustau. En cuanto a la transmisión se podrá seguir a través de la pantalla de TNT Sports.
San Lorenzo viene de empatar sin goles ante Rosario Central, lo que le sirvió para clasificarse a los playoffs, a pesar de estar pasando un difícil momento a nivel institucional. El Ciclón no podrá contar para este compromiso con Orlando Gill, convocado por la Selección de Paraguay.
Por el lado de Sarmiento de Junín, llega al Nuevo Gasómetro confiado, ya que viene de ganar por 2-1 ante Instituto y pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, ahora irán por su boleto a los octavos de final. Los dirigidos por Facundo Sava mostró una mejoría en el rendimiento y luego de semanas de preocupación, podrá disputar un partido sin la presión del descenso pisándole los talones.
Probables formaciones para San Lorenzo vs. Sarmiento
- San Lorenzo: Facundo Altamirano, Fabricio López, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli ; Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
