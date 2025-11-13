Quién es el joven arquero de San Lorenzo que viajó como sparring de la Selección Argentina
Con solo 18 años el arquero de la Reserva del Cuervo fue elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para entrenarse con la Selección Argentina en España.
Lionel Scaloni volvió a apostar por los juveniles y esta vez el elegido fue Demian Talavera, arquero de 18 años que viajó a España para entrenarse con la Selección Argentina antes del amistoso frente a Angola. El jugador de San Lorenzo vive una experiencia única que podría marcar un antes y un después en su carrera.
Desde su llegada al banco de la Selección en 2018, el entrenador campeón del mundo sostiene una premisa clara: mirar hacia el futuro. En cada convocatoria suele sumar juveniles como sparrings, y en esta oportunidad el elegido fue Demian Talavera, arquero de la Reserva del Cuervo.
El futbolista, nacido en González Catán y categoría 2007, viajó a Alicante, España, para ser parte de los entrenamientos previos al amistoso que la Selección Argentina disputará el viernes frente a Angola. Aunque no fue convocado oficialmente, su presencia forma parte del seguimiento que realiza el cuerpo técnico sobre jugadores jóvenes con proyección.
La convocatoria de Talavera tiene el sello de Martín Tocalli, encargado del departamento de arqueros de la AFA y responsable del trabajo con los guardametas del plantel mayor. Desde su rol, sigue de cerca la evolución de los juveniles y suele invitar a uno distinto en cada concentración para que gane experiencia junto a los referentes.
En esta gira, sin Emiliano “Dibu” Martínez entre los citados, el joven de San Lorenzo comparte los entrenamientos con Gerónimo Rulli y Walter Benítez. En principio, Facundo Cambeses (Racing) también iba a ser parte del viaje, pero el entrenador decidió no citar a jugadores del fútbol local para no afectar a los clubes en el cierre del torneo Clausura.
Quién es Demian Talavera, el arquero de San Lorenzo que viajó a España como sparring de la Selección Argentina
Demian Talavera llegó a San Lorenzo en 2017, luego de un paso por las divisiones inferiores de Banfield. En el club de Boedo se destacó rápidamente: en 2024 finalizó el año con la valla menos vencida en Sexta División y en 2025 debutó en la Reserva, donde disputó nueve partidos y tuvo varias actuaciones sobresalientes, incluyendo un penal atajado ante Platense en su estreno.
El arquero se entrena habitualmente con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude, quien intenta consolidar su proyecto deportivo en medio de un contexto complejo para el club. Con la crisis económica e institucional que atraviesa San Lorenzo, la aparición de un juvenil con proyección internacional representa tanto una alegría como una preocupación.
En Boedo celebran la convocatoria de Talavera, aunque la noticia también encendió una alarma: el arquero aún no firmó contrato profesional. Con la exposición que implica su presencia en la Selección y la situación económica del club, no se descarta que pueda recibir ofertas del exterior.
En un mercado de pases condicionado por las restricciones impuestas por la FIFA, que limitan la llegada de refuerzos, San Lorenzo busca reforzar su apuesta por los juveniles. En ese escenario, el caso de Talavera se convierte en símbolo de una política necesaria: cuidar y proyectar el talento surgido de sus propias divisiones formativas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario