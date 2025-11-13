Quién es el joven arquero de San Lorenzo que viajó como sparring de la Selección Argentina

Quién es Demian Talavera, el arquero de San Lorenzo que viajó a España como sparring de la Selección Argentina

Demian Talavera llegó a San Lorenzo en 2017, luego de un paso por las divisiones inferiores de Banfield. En el club de Boedo se destacó rápidamente: en 2024 finalizó el año con la valla menos vencida en Sexta División y en 2025 debutó en la Reserva, donde disputó nueve partidos y tuvo varias actuaciones sobresalientes, incluyendo un penal atajado ante Platense en su estreno.

El arquero se entrena habitualmente con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude, quien intenta consolidar su proyecto deportivo en medio de un contexto complejo para el club. Con la crisis económica e institucional que atraviesa San Lorenzo, la aparición de un juvenil con proyección internacional representa tanto una alegría como una preocupación.

En Boedo celebran la convocatoria de Talavera, aunque la noticia también encendió una alarma: el arquero aún no firmó contrato profesional. Con la exposición que implica su presencia en la Selección y la situación económica del club, no se descarta que pueda recibir ofertas del exterior.

En un mercado de pases condicionado por las restricciones impuestas por la FIFA, que limitan la llegada de refuerzos, San Lorenzo busca reforzar su apuesta por los juveniles. En ese escenario, el caso de Talavera se convierte en símbolo de una política necesaria: cuidar y proyectar el talento surgido de sus propias divisiones formativas.