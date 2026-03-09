Velada del Año 6: todas las peleas confirmadas y los participantes del evento de Ibai Llanos
La Velada del Año 6 tendrá diez combates y se realizará el 25 de julio en Sevilla. Participarán streamers, periodistas, músicos y creadores de contenido.
La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, promete ser la edición más grande del evento. Se realizará el 25 de julio en Sevilla y contará con diez combates entre streamers, creadores de contenido, músicos y periodistas de distintas partes del mundo.
El evento comenzará entre las 19:00 y las 19:30 y, además de los combates de boxeo, incluirá shows musicales y diferentes espectáculos. Esta edición será la más ambiciosa hasta el momento, tanto por la cantidad de peleas como por la presencia de participantes de España, Latinoamérica y Estados Unidos.
Uno de los enfrentamientos más comentados será el que protagonizarán los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul. El español es conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, mientras que el argentino suele cubrir a Lionel Messi y a la Selección argentina.
También habrá un cruce entre Fabiana Sevillano y la streamer colombiana La Parce, presidenta del Atlético Parceras en la Queens League. Este será el primer cruce entre dos mujeres en esta nueva edición de un formato que viene crecienco mucho año tras año.
En la misma línea, la española Clersss se enfrentará a la mexicana NataliaMX. Sin lugar a dudas que se trata de un cruce entre dos personalidades muy fuertes y que tienen mucho seguidores atrás que estarán apoyando de la mejor manera la pelea.
Otro de los combates que generó mucha expectativa es el de los raperos Lit Killah y Kidd Keo, un duelo entre el artista argentino y el español que trasladarán al ring la rivalidad que suelen expresar en sus letras.
Entre las peleas destacadas también aparece el enfrentamiento entre la argentina Angie Velasco y la puertorriqueña Alondrissa, quienes mantienen una relación de amistad con algunos altibajos y que eso le da el toque perfecto para atraer más visualizaciones.
Por su parte, el argentino Gero Arias, que viene de vencer a Tomás Mazza en Parense de Manos 2, se medirá con el experimentado ByViruzz, uno de los participantes más habituales del evento y considerado uno de los mejores boxeadores dentro de la competencia.
En el cuadro femenino, Rivers regresará al ring tras su participación en ediciones anteriores y se enfrentará a la española RoRo en el que fue anunciado como el main event femenino del espectáculo ya que se trata de dos mujeres que se encuentran en un gran momento de su carrera y que detrás tienen muchos seguidores.
Además, otro de los combates confirmados será el que protagonizarán Marta Díaz y Tatiana Kaer, completando parte de una cartelera que contará con un total de diez peleas y que busca convertirse en la Velada más grande de la historia del streaming en español.
El combate número 9 de esta nueva edición de La Velada será entre el español Yo Soy Plex, actual pareja de la cantante Aitana y reconocido creador de contenido, contra FernanFloo, un reconocido YouTuber salvadoreño de videojuegos y comedia.
