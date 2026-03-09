Velada del Año 6: todas las peleas confirmadas y los participantes del evento de Ibai Llanos

image

Otro de los combates que generó mucha expectativa es el de los raperos Lit Killah y Kidd Keo, un duelo entre el artista argentino y el español que trasladarán al ring la rivalidad que suelen expresar en sus letras.

Entre las peleas destacadas también aparece el enfrentamiento entre la argentina Angie Velasco y la puertorriqueña Alondrissa, quienes mantienen una relación de amistad con algunos altibajos y que eso le da el toque perfecto para atraer más visualizaciones.

Por su parte, el argentino Gero Arias, que viene de vencer a Tomás Mazza en Parense de Manos 2, se medirá con el experimentado ByViruzz, uno de los participantes más habituales del evento y considerado uno de los mejores boxeadores dentro de la competencia.

En el cuadro femenino, Rivers regresará al ring tras su participación en ediciones anteriores y se enfrentará a la española RoRo en el que fue anunciado como el main event femenino del espectáculo ya que se trata de dos mujeres que se encuentran en un gran momento de su carrera y que detrás tienen muchos seguidores.

Además, otro de los combates confirmados será el que protagonizarán Marta Díaz y Tatiana Kaer, completando parte de una cartelera que contará con un total de diez peleas y que busca convertirse en la Velada más grande de la historia del streaming en español.

El combate número 9 de esta nueva edición de La Velada será entre el español Yo Soy Plex, actual pareja de la cantante Aitana y reconocido creador de contenido, contra FernanFloo, un reconocido YouTuber salvadoreño de videojuegos y comedia.