AFA tomó el reclamo de Vélez por Copa Argentina: qué plazo le dio a Boca para apelar
La presentación de Vélez por el encuentro de la Copa Argentina ya ingresó de manera formal al Tribunal de Disciplina.
El cruce de octavos de final entre Vélez y Boca sumó un nuevo y encendido capítulo en los escritorios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Luego de que el conjunto de Liniers quedara eliminado por penales ante el Xeneize, la dirigencia del Fortín elevó un pedido formal solicitando la descalificación del equipo de La Ribera.
En sus motivos, se encuentra la supuesta inclusión indebida de futbolistas extranjeros, por lo que exige ocupar su lugar en los cuartos de final de la competencia.
La polémica entre Vélez y Boca que ya fue recibida por la AFA
El conflicto surgió tras la denuncia presentada por Vélez el pasado sábado, donde argumentó que Boca incluyó a seis jugadores extranjeros en la planilla del encuentro, cuando el reglamento establece un límite máximo de cinco.
El plazo de la AFA para la apelación de Boca
En su último Boletín Oficial, el Tribunal de Disciplina resolvió dar traslado a la presentación del club de Liniers e intimó a la institución de La Ribera a responder formalmente la acusación. "Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo", precisaron desde el ente rector, amparándose en el artículo 36 del Código de Disciplina.
Pese al pedido del Fortín, en el mismo expediente la AFA dejó asentado un antecedente que podría condicionar el fallo final: tras una denuncia similar presentada por Lanús contra Belgrano en el fútbol femenino por realizar seis cambios, el Tribunal optó por mantener el resultado del partido y resolver el caso mediante una sanción económica, sin modificar la clasificación en el campo de juego.
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