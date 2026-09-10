AFA tomó el reclamo de Vélez por Copa Argentina: qué plazo le dio a Boca para apelar

El plazo de la AFA para la apelación de Boca

En su último Boletín Oficial, el Tribunal de Disciplina resolvió dar traslado a la presentación del club de Liniers e intimó a la institución de La Ribera a responder formalmente la acusación. "Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo", precisaron desde el ente rector, amparándose en el artículo 36 del Código de Disciplina.