FIFA abrió un expediente disciplinario contra la AFA

También Leo Messi se quejó del árbitro español. Tanto al concluir el choque como después en los vestuarios. Pero el ex azulgrana no fue tan contundente: “no se puede poner un árbitro que no esté a la altura de la importancia del partido. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era este árbitro”.

Pero además durante el partido se produjeron distintos incidentes como el pelotazo de Paredes al banco de Países Bajos o la celebración final de la selección albiceleste donde el propio Paredes y Otamendi se expresaron contra los jugadores de Holanda nada más marcar Lautaro el gol de la victoria.

Inmediato...

Una decisión que el órgano disciplinario adoptará de manera inmediata dado que el próximo martes tienen la semifinal ante Croacia. Así lo recoge el Reglamento FIFA: ”Toda disputa relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2022 se resolverá sin demora por mediación”.

Lo mismo en cuanto a una decisión de Apelación o incluso en el caso del TAS porque hay un cuerpo específico de 25 miembros en este organismo, donde está el español Kepa Larumbe, que se pueden reunir de urgencia y por videoconferencia en caso de llegar un caso a la última instancia jurídica deportiva. La FIFA prohíbe específicamente acudir a la justicia ordinaria.

Tranquilidad

Según informó Gastón Edul, es absolutamente falso que algún jugador argentino corra riesgos de sanciones. “Siempre que hay más de 5 amarillas FIFA abre un expediente, es protocolar”, agregó el periodista deportivo.