Ganó todo con el Atlético de Simeone pero se retiró a los 26: la nueva vida de Álvaro Domínguez
Fue pieza esencial del Atlético de Simeone, logrando la Europa League y títulos locales. Aunque se retiro a los 26 años por problemas en su espalda. De quién se trata.
Álvaro Domínguez se presentó como uno de los defensores más sólidos de España, teniendo un rol clave en el Atlético de Madrid bajo la dirección de Diego Simeone. Durante su estadía en el "Colchonero" levantó la UEFA Europa League y diferentes títulos locales, aunque los problemas físicos le pusieron un freno a su carrera.
Las continuas lesiones en la espalda lo obligaron a retirarse del fútbol profesional a los 26 años. A pesar de este golpe, Domínguez no se alejó del deporte y buscó mantenerse activo dentro del mundo del fútbol desde nuevos roles.
Álvaro Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez debutó en el Atlético de Madrid con apenas 19 años, llamando la atención del mundo del fútbol al mostrar todo su repertorio en la Champions League contra el Liverpool. Su talento lo consolidó como un defensor clave dentro de un plantel repleto de figuras, participando activamente en una de las etapas más exitosas del club.
Con el tiempo, los problemas de espalda comenzaron a limitar su rendimiento. A pesar de someterse a varias cirugías en busca de erradicar los dolores, estos persistieron y lo obligaron a retirarse del fútbol a los 26 años, poniendo fin a una carrera que prometía mucho dentro del fútbol español.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Domínguez inició una nueva etapa alejado de las canchas. Con el apoyo de su entorno, decidió enfocarse en la formación de jóvenes futbolistas, transmitiendo su experiencia y ayudando a que los más chicos desarrollen sus habilidades sin enfocarse en las presiones y obligaciones externas.
