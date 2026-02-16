Ganó todo con el Atlético de Simeone pero se retiró a los 26: la nueva vida de Álvaro Domínguez

Álvaro Domínguez y su paso por el fútbol

Álvaro Domínguez.jpg Domínguez levantó la Europa League con el "Colchonero".

Domínguez debutó en el Atlético de Madrid con apenas 19 años, llamando la atención del mundo del fútbol al mostrar todo su repertorio en la Champions League contra el Liverpool. Su talento lo consolidó como un defensor clave dentro de un plantel repleto de figuras, participando activamente en una de las etapas más exitosas del club.